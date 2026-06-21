Leñadores y Cachorros arrancan la batalla por la gloria

Las Tunas.-Las semifinales de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano se abren este domingo en el Estadio Julio Antonio Mella de Las Tunas, donde los anfitriones Leñadores recibirán a los Cachorros de Holguín en una serie pactada al mejor de siete juegos.

El duelo promete ofensiva desde el primer inning, pues ambos conjuntos llegan con credenciales de poder: los tuneros firmaron el segundo mejor average colectivo del torneo (.332), mientras los holguineros establecieron récord de 68 jonrones en este evento.

Los Leñadores, que dominaron el enfrentamiento particular con seis victorias en ocho choques, exhiben un equilibrio más regular entre ataque y pitcheo. A ello se suma la llegada de refuerzos de peso como el zurdo Geonel Gutiérrez, uno de los brazos más dominantes del país, y el toletero José Amaury Noroña.

En la ofensiva destacan figuras como Yordanis Alarcón, con promedio de .344 y 29 impulsadas; Yosvani Alarcón, con siete jonrones y 31 remolques; y Osman Caruncho, con promedio con .393 y 48 hits. A ellos se suman Liuben Gallo, .400 de average y OPS de 1.042, y Yassel Izaguirre, con cinco cuadrangulares y OPS de .980, entre otros que conforman un lineup de contacto y poder.

El pitcheo tunero también aporta garantías: Rodolfo Díaz Silva exhibe efectividad perfecta (1.000) en 39.2 entradas; Enyer Fernández acumula tres victorias en siete juegos; y el bullpen cuenta con brazos experimentados como Rodolfo Soris, Islay Sotolongo y Yosmel Garcés.

Los Cachorros llegan liderados por Yasiel González, máximo artillero del campeonato en cuadrangulares y carreras impulsadas. Además reforzaron su ofensiva con Harold Vázquez y ajustaron su staff con Sammy Benítez, en una serie que huele a festival de batazos aunque la historia advierte que los playoffs suelen borrar certezas de la fase regular.

Esta semifinal pondrá a prueba la capacidad de ambos equipos para sostener su poder en el escenario más exigente del béisbol cubano. Los tuneros quieren llegar a la final para quitarse la espinita de la edición anterior y llevarse el título, mientras que los holguineros desde hace 24 años no estaban en esta instancia y también sueñan con alzar la corona.

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