Los Leñadores confirman su poderío con dos victorias consecutivas ante Artemisa

Los Leñadores confirman su poderío con dos victorias consecutivas ante Artemisa

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas derrotaron par de veces a los Cazadores de Artemisa en la doble jornada y llegaron a 13 victorias en la IV Liga Élite.

En el primer choque, los verdirrojos fueron superiores al vencer por nocaout 12×2 a Artemisa.

El conjunto tunero desplegó una ofensiva demoledora desde el inicio del partido y respaldó su actuación con un sólido trabajo monticular, para dominar ampliamente a sus rivales.

La ofensiva tunera explotó en la misma primera entrada, cuando fabricaron siete carreras que marcaron el rumbo del desafío.

Posteriormente añadieron dos anotaciones en el segundo inning, una en el tercero y dos más en el quinto para completar las 12 carreras y el marcador de nocaout en cinco episodios. Además los tuneros estuvieron apoyados por 13 imparables y una defensa impecable.

Artemisa, por su parte, apenas pudo conectar siete hits y cometió tres errores defensivos que facilitaron aún más el triunfo tunero.

Entre los bateadores más destacados por Las Tunas sobresalió Henry Quintero, quien tuvo una excelente jornada ofensiva al conectar tres imparables en cuatro turnos y remolcar cuatro carreras.

También brillaron Liuben Gallo, de 4-3 con dos dobles y dos impulsadas y Luis Antonio Pérez Hemmings de 3-3, quien ligó un jonrón e impulsó cuatro carreras.

Desde el box, Anier Pérez Gonzalvo se apuntó la victoria tras lanzar cinco entradas completas, en las que permitió siete imparables y dos carreras limpias, además de propinar un ponche.

La derrota fue para Daniel Alejandro García García, quien permitió cinco carreras en cuatro episodios de labor. El relevista Kevin Vega Romero tampoco pudo contener el ataque de los tuneros y aceptó siete anotaciones más.

A segunda hora, los Leñadores volvieron a ser superiores a los artemiseños al derrotarlos 8×5, en un partido donde los tuneros supieron reaccionar en los innings finales para inclinar la balanza a su favor.

Los dirigidos por Abeyci Pantoja conectaron ocho imparables y aprovecharon un error defensivo rival para fabricar ocho carreras, mientras Artemisa pegó diez hits, pero dejó hombres en circulación en momentos claves y no pudo sostener la ventaja parcial conseguida a mitad del encuentro.

El choque se mantuvo cerrado durante las primeras entradas, pero los occidentales tomaron el control con un racimo de tres anotaciones en el cuarto inning, apoyado en el bateo oportuno de sus hombres del medio de la alineación.

Sin embargo, Las Tunas respondió con fuerza entre el quinto y el séptimo episodio, tramo en el que produjo seis carreras para darle vuelta al marcador.

En el trabajo monticular, Islay Sotolongo se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en las que permitió seis hits y tres carreras, con cuatro ponches.

Yankiel Mauris Gutiérrez relevó durante dos capítulos y al preservar la ventaja tunera se anotó su primer punto por juego salvado.

Por Artemisa abrió Erlis Casanova, quien toleró dos carreras en cinco innings. El relevo no logró contener la ofensiva rival y terminó cediendo la diferencia definitiva en las postrimerías.

Con este resultado, los Leñadores de Las Tunas llegaron a 13 triunfos en la contienda y continúan mostrando fortaleza ofensiva y capacidad de reacción, atributos que vuelven a colocar al conjunto verdirrojo entre los equipos más competitivos del campeonato.

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