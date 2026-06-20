Michel Alejandro Díaz sufre su primer revés en el Capablanca 2026

Las Tunas.- La quinta ronda del LIX Internacional Capablanca in Memoriam OPEN 2026 dejó un sabor amargo para el Maestro Internacional tunero Michel Alejandro Díaz Pérez, quien sufrió su primera derrota en el torneo.

Hasta ese momento, el jugador había mantenido un paso estable con tablas y una victoria, pero frente al IM Roberto Abel Martín del Campo no logró concretar un ataque que parecía decisivo.

Con un esquema estilo Indio de Rey, Michel tuvo la partida prácticamente ganada, sin embargo, un error en el instante clave lo condenó a perder. Este tropiezo lo relegó al puesto 54 de la clasificación con 2,5 puntos, obligándolo a recomponerse en las rondas restantes para demostrar su jerarquía.

La jornada también dejó resultados positivos para otros tuneros. El Maestro FIDE César Alejandro Pérez Rodríguez firmó tablas ante la Gran Maestra Yerisbel Miranda Llanes, en una partida donde llevó ligera ventaja pero no pudo materializarla. Con tres puntos, se mantiene en la zona alta del torneo, ocupando el lugar 21.

Por su parte, Ibrain Fernández Aguilera volvió a brillar con una victoria frente a Darío Rodríguez Gómez. En un final de alfiles de distinto color, el joven tunero mostró precisión y temple, sumando su segunda victoria consecutiva y alcanzando los tres puntos que lo colocan en el puesto 36.

El Maestro Nacional Edilberto Mercantete Rodríguez resistió más de 40 jugadas frente a Lenier Hechavarría Puga y firmó su cuarto empate consecutivo, acumulando dos puntos y situándose en el lugar 91.

Tras cinco rondas, el balance tunero muestra a Ibrain como protagonista del momento, con dos triunfos seguidos que lo impulsan en la tabla. César se mantiene firme entre los 25 primeros, Edilberto suma con paciencia y resistencia, mientras que Michel deberá reponerse de este primer golpe en el torneo.

La sexta ronda será clave para medir la capacidad de reacción del Maestro Internacional, quien tiene la experiencia y el nivel para recuperar terreno y volver a ser protagonista en el Capablanca 2026.

* Con información Comisión Provincial de Ajdrez Las Tunas.

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