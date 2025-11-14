Portada » Noticias » Las Tunas » Día Mundial de la Diabetes: en Las Tunas por el bienestar de las nuevas generaciones

Las Tunas.- «Diabetes en las diferentes etapas de la vida» es el tema que signa el Día Mundial de la Diabetes Mellitus, una jornada que prioriza el bienestar sobre la necesidad de crear entornos saludables, inclusivos y empáticos.

Como parte de las actividades por la fecha, profesionales de la Enfermería, residentes y especialistas del Centro Provincial de Atención al Paciente Diabético y sus familiares dedicaron la ocasión al acompañamiento de los infantes diagnosticados en el actual año en el territorio.

La prevención mediante la eficacia de la educación diabetológica resulta primordial para que conozcan su enfermedad, aprendan y actúen en consecuencia con el tratamiento y el hábito higiénico-dietético, significó el doctor Yunier Pérez Marrero, especialista de Primer Grado en Endocrinología.

El galeno, responsable de la consulta en el Hospital Provincial Mártires de Las Tunas, aclaró la trascendencia del control de la afección endocrinológica a partir de la disciplina de los tratamientos para el cuidado de los menores de edad, pues en su mayoría son infantes entre 1 y 5 años, seguidos del grupo de la adolescencia.

Lograr una mejor calidad de vida y evitar las complicaciones de salud resultan otro reto para los pacientes y los familiares ante esta enfermedad que predomina en su caracterización Tipo II a nivel global.

En otro orden Pérez Marrero subrayó que ante el escenario de dispensarización se realizan en la provincia varias acciones enfocadas en la prevención, teniendo en cuenta factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo, entre otros modificables, y para que el diabético tenga mayor percepción de su enfermedad y evite las complicaciones a largo plazo, pues muchos adultos desconocen que padecen esta enfermedad.

Asimismo, subrayó que se labora en el diagnóstico y seguimiento a partir de las consultas multidisciplinarias en los hospitales y el Centro de Atención al Paciente Diabético para la intervención temprana de esta afección causante de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores.

El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006 y se celebra el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.

