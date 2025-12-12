12 de Dic de 2025

Meteorólogos tuneros evalúan su gestión durante el 2025

12 de Dic de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- Mantener la efectividad de los pronósticos por encima del 90 por ciento y fortalecer la vigilancia en el territorio tunero y sus mares adyacentes son algunas de las proyecciones del Centro Meteorológico Provincial de Las Tunas para emitir avisos de alerta temprana durante el venidero año 2026.

Según se informó en el balance de la gestión de la entidad correspondiente al 2025, también se prevé una mayor ejecución de los Servicios Científico-Técnicos y más participación en proyectos nacionales y programas con colaboración internacional, lo que redundaría en una influencia efectiva en la seguridad y el desarrollo sostenible.

Con la presencia del Doctor en Ciencias Celso Pazos Alberdi, director del Instituto de Meteorología de Cuba, una representación de los trabajadores evaluó lo hecho hasta el momento en relación a la formación vocacional, mediante círculos de interés y la sociedad científica del Instituto Preuniversitario Vocacional en Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge.

Debatieron sobre las acciones de superación y la estabilidad de la fuerza de trabajo tanto en el centro como en las estaciones meteorológicas de Las Tunas y Puerto Padre, sobre todo durante la temporada ciclónica y especialmente en los días finales de octubre, cuando el huracán Melissa pasó por el oriente cubano.

Los participantes en el encuentro coincidieron en la importancia de mantener el alto rigor científico en cada uno de los servicios, en el enfrentamiento al cambio climático y en la redacción de los boletines especializados para los ganaderos y los campesinos, los que resultan muy valiosos para la producción de alimentos.

En la ocasión se reconocieron los trabajadores más destacados en sus misiones . Además, el director, Eberto Estrada Sao, y el subdirector técnico Alexey Moreno Borges, merecieron el diploma de profesional de alto nivel que otorga la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba.

