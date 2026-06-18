Leñadores remontan a los Cachorros y conservan posibilidades de ser líderes 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas confirmaron su poder ofensivo en el tramo final del choque frente a los Cachorros de Holguín, al remontar un marcador adverso y firmar victoria de 12×9 que les asegura el segundo puesto de la clasificación en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

El desenlace se produjo en el último tercio del encuentro, cuando los verdirrojos fabricaron ocho anotaciones que diluyeron las aspiraciones holguineras de escalar posiciones.

La figura central fue Yosvani Alarcón, quien disparó dos cuadrangulares y remolcó seis carreras, acompañado por Luis Antonio Pérez, también con jonrón de dos impulsadas.

Por los Cachorros, Andry Agüero y Yasiel González respondieron con batazos de vuelta completa; este último llegó a 19 y se consolidó como líder jonronero del torneo.

En la lomita, Rodolfo Soris trabajó dos entradas y un tercio con solo una carrera permitida para apuntarse el triunfo, mientras Jesús Enrique Pérez cargó con el revés tras soportar cuatro anotaciones y retirar a un solo rival. El cierre lo firmó Alberto Pablo Civil, quien lanzó dos capítulos sin libertades para adjudicarse su quinto salvamento.

Con este resultado, la tabla mantiene a Industriales en la cima con balance de 23-16, seguido por Las Tunas (21-16), Holguín (21-18), Mayabeque (18-20), Artemisa (16-22) y Matanzas (15-22). Ya están definidos los cuatro clasificados a los play off: Industriales, Leñadores, Cachorros y Huracanes.

Los tuneros todavía conservan posibilidades de terminar en el primer puesto de la clasificación. ¿ Cuáles la variante?. Sencillo: que gane este viernes Las Tunas y pierda Industriales.

De darse ese escenario, los verdirrojos con récord de 22-16 y un promedio de .579, mientras los Azules quedarían con 23-17 y average de .575.

Con Mayabeque como último clasificado, hay que esperar hasta este viernes para conocer los duelos definitivos de las semifinales.

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