Acogerá Las Tunas II Taller Provincial PerioTunas 2026

Las Tunas.- Profesionales de la Estomatología de la provincia de Las Tunas se darán cita en el II Taller PerioTunas 2026 que se desarrollará del 22 al 30 de junio próximos, mediante versión online, en esta ocasión en grupos de Whatsapp y Telegram para interactuar en las diversas modalidades y especialidades estomatológicas y otras afines.

El Doctor en Ciencias Omelio Fontaine Machado, refirió que en esta oportunidad el programa incluye la presentación por prestigiosos académicos del territorio de cursos referidos a Valoración inicial del paciente en la especialidad de Periodontología, Trauma dentoalveolar: más allá de la lesión, De la Biología a la Clínica: revolucionando la cicatrización y la regeneración en Odontología y Trauma oclusal y salud periodontal: enfoque desde la Atención Primaria de Salud.

El certamen además incluye los estudios Medicina bioenergética y natural como tratamiento complementario en la enfermedad periodontal, Periodontitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica: implicaciones clínicas para la práctica Estomatológica y Avances tecnológicos en el diagnóstico Periodontal.

Los participantes del Taller tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos de experiencias científicas de otras especialidades médicas con temas como Enfermedades mucocutáneas que afectan el complejo bucal en el adulto, y Actualización en la inmunopatogenia de la enfermedad periodontal, explicó el también presidente del Comité científico de la Clínica 3 Octubre.

Para este taller los galenos del territorio enviaron artículos originales, comunicaciones breves y presentaciones de caso, según las normas de la revista digital Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, los cuales resultaron arbitrados por el comité editorial formado al efecto para evaluarlos y definir los 25 artículos seleccionados a publicar en el número especial de Estomatología.

Al concluir, el investigador agregado y profesor principal de la especialidad de Periodontología de la provincia, destacó que la realización del certamen contribuirá además al proceso de acreditación de la carrera y especialidades en espera de acreditación.

/abl/