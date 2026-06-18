RadioCuba Las Tunas prioriza la señal informativa ante la crisis energética

Las Tunas.- La compleja situación electroenergética que atraviesa el país y la baja disponibilidad de combustible han conllevado a la división de RadioCuba en Las Tunas a reconfigurar sus transmisiones de radio y televisión.

Así lo informó Luis Sierra Santiesteban, jefe de dicha entidad, quien detalló las estrategias que se implementan para mantener informada a la población a pesar de las limitaciones.

Sierra Santiesteban explicó que los centros de transmisión pertenecen a los circuitos eléctricos tradicionales y sufren los mismos apagones que el resto de la provincia. Ante un fallo del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la entidad debe recurrir a grupos electrógenos, pero el alto consumo de los transmisores impide sostener toda la cartelera.

Por ello, de conjunto con las autoridades del territorio, se decidió priorizar el sistema informativo y los espacios de gran interés popular (como telenovelas y eventos deportivos).

Ante un corte eléctrico en el centro de Las Tunas solo se garantizarán dos servicios: el Canal 23 de la televisión digital estándar y la emisora Victoria por los 104.9 FM.

Como alternativa de futuro, Radio Cuba avanza en la instalación de módulos fotovoltaicos para energizar los transmisores de FM de varias emisoras locales. Este proceso ya concluyó en los municipios de Manatí y Jesús Menéndez, mientras que se trabaja para completarlo en Puerto Padre, Amancio y Jobabo.

No obstante, el directivo aclaró que la capacidad de estos paneles aún es limitada y no permite activar todos los servicios, por lo que el enfoque actual es asegurar la estabilidad de las transmisiones diurnas y nocturnas según las indicaciones.

Respecto a las afectaciones técnicas en el centro de televisión de Puerto Padre, Sierra Santiesteban informó que se proyecta una solución a corto plazo mediante el uso de un grupo electrógeno pequeño de menor consumo para respaldar la televisión digital, para lo cual ya se dispone de los elementos necesarios para adecuar los circuitos internos.

Finalmente, el jefe de división recordó que Radio Cuba es una entidad netamente tecnológica y sufre de manera directa el impacto negativo del bloqueo de los Estados Unidos, una política que entorpece gravemente la importación de piezas de repuesto, la renovación de transmisores, el mantenimiento de los grupos electrógenos y el transporte de la señal en todo el territorio.

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