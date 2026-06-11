Saray Velázquez representará a Las Tunas en Venezuela 

Las Tunas.- La joven ciclista tunera Saray Velázquez Parras se encuentra en el estado Táchira, Venezuela, para participar en la Vuelta Menor a La Fría, un evento de ruta que se desarrollará del 12 al 15 de junio en el municipio García de Hevia.

La competencia está regida por el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC), con participación abierta a ciclistas independientes y equipos organizados en clubes y escuelas, mediante invitación en categorías menores desde Strider hasta Juvenil.

La carrera cuenta con el aval de la Asociación Tachirense de Ciclismo, la Comisión Nacional de Ciclismo Menor y Juvenil, la propia FVC, el Instituto Municipal de Deporte (IMDERE) y el Instituto del Deporte Tachirense (IDT), lo que garantiza su carácter oficial y competitivo.

La convocatoria cubana incluye a ocho pedalistas, cuatro niñas y cuatro varones, de diferentes regiones del país.

Entre las seleccionadas figuran dos niñas de Holguín, una de La Habana y la tunera Velázquez; mientras que en el grupo masculino competirán dos representantes de Holguín, uno de Artemisa y otro de La Habana.

La justa se disputará entre el 12 y el 15 de junio y cuenta con tres etapas. Este evento tiene carácter internacional con la presencia de ciclistas de Sudamérica y también asisten equipos venezolanos

La tunera Saray Velázquez, pupila del destacado entrenador Ramón Acosta, ha mostrado un ascenso notable en la categoría escolar.

En los últimos Juegos Escolares Nacionales fue recordista nacional, lo que le permitió ser promovida a la preselección nacional. En esa cita alcanzó seis medallas: tres de oro, una de plata y dos de bronce, consolidándose como una de las figuras emergentes del ciclismo tunero y cubano.

Su presencia en Venezuela representa una oportunidad para medir fuerzas en un escenario internacional y continuar su desarrollo competitivo, con miras a futuros compromisos regionales y continentales.

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