Bucaneros se consolidan como líderes en la Copa de Softbol de los Trabajadores

Bucaneros se consolidan como líderes en la Copa de Softbol de los Trabajadores

Las Tunas.- La ofensiva marcó la séptima fecha de la Copa de Softbol de los Trabajadores “24 de Febrero”, en el estadio Aníbal Aponte, de la capital tunera.

Bucaneros se consolidó como líder absoluto del torneo tras imponerse en sus dos compromisos y aprovechar los tropiezos de sus rivales inmediatos.

El primer choque fue un dominio claro de Bucaneros frente a Salud, con marcador de 10×5. Adonis Velázquez se acreditó el triunfo desde el montículo, mientras que Yosbel Alarcón y Daelio Verdecia encendieron la ofensiva con cuadrangulares que marcaron la diferencia.

En el segundo turno, el Tren mostró carácter y venció al Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en un cerrado duelo que se definió 8×7 bajo la regla Schiller. Kelmer Mayo firmó la victoria, apoyado por Yoisel Caballero y Darlin Castro, quienes impulsaron dos carreras cada uno. Pese al revés, Carlos Hernández destacó por el Inder con un jonrón y dos remolques.

El cierre de la jornada fue un verdadero festival ofensivo entre Etecsa y Copextel, que terminó con marcador de 23×21 a favor de los primeros. Alejandro Gómez se llevó la victoria, respaldado por los batazos de Livanis Leyva y Yasel Labrada, ambos con jonrones y cinco carreras impulsadas en conjunto.

Con estos resultados, Bucaneros lideran la tabla con récord de 6-1, seguidos por Copextel y Tren (5-2). Cervecero marcha cuarto con 3-4, le sigue el Inder con 2-5 y Etecsa cierra con 1-6. La próxima jornada promete emociones renovadas con los duelos Copextel-Inder, Tren-Bucaneros y Cervecero-Etecsa.

* Con la colaboración de Leandro Leyva.

/lrc/