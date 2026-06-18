Jornada 3 del Abierto Capablanca 2026: equilibrio para los tuneros

Las Tunas.- La tercera jornada del Torneo Internacional Capablanca 2026, en su apartado Abierto, se convirtió en un día de empates para los representantes de Las Tunas.

Ninguno de los cuatro exponentes logró imponerse, aunque mantuvieron vivas sus aspiraciones en la clasificación general.

El Maestro FIDE César Alejandro Pérez dividió el punto frente al Gran Maestro Dylan Berdayes en una partida de gran nivel. Con este resultado, Pérez se mantiene en el grupo de privilegio, ocupando el sexto lugar con 2,5 unidades.

Por su parte, el Maestro Internacional Michel Alejandro Díaz Pérez igualó ante la experimentada Gran Maestra Maritza Arribas, y con dos puntos aparece en el puesto 30 de la tabla.

El tunero Ibrain Fernández empató frente a Josué Ricardo, acumulando un punto que lo sitúa en el lugar 88. Similar balance tuvo Edilberto Mercantete, quien dividió frente a WIN May Cepero y marcha en la posición 101 con un punto.

En la cima del torneo se encuentra el cubano Ariel Gallestey (ELO 2133), único jugador con tres unidades tras las tres primeras rondas, lo que lo convierte en líder solitario del certamen.

La cuarta jornada promete nuevos retos para los tuneros. César Pérez se enfrentará a Raymond Azahares, Michel Díaz tendrá como rival a Felipe Herrera, Ibrain Fernández se medirá con Liván Guevara y Edilberto Mercantete jugará contra el colombiano Gabriel Ordoñez.

El Torneo Capablanca, que se desarrolla en el Hotel Nacional de Cuba, reúne a más de un centenar de trebejistas de distintas provincias y países invitados.

/lrc/