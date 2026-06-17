Puerto Padre vibra con el debut mundialista de Argentina en el Bodegón de Polo

Puerto Padre vibra con el debut mundialista de Argentina en el Bodegón de Polo

Puerto Padre, Las Tunas.- La fiebre del Mundial de Fútbol 2026 se apoderó de Puerto Padre y el Salón Polodeportivo del Bodegón de Polo fue el epicentro de la emoción.

El debut del vigente campeón, Argentina, con su estrella Lionel Messi, bastó para que los tres niveles del local se repletaran por completo, desbordando todas las expectativas.

Los asistentes vivieron una noche mágica con el triunfo de la albiceleste y el triplete de La Pulga, quien con sus tres tantos igualó a Miroslav Klose como el máximo artillero histórico de los Mundiales con 16 goles.

Cada vez que el número 10 argentino perforaba la red, el salón estallaba en un coro unánime: ¡Messi, Messi, Messi! que retumbaba en cada rincón del establecimiento.

Ante una concurrencia que superó los pronósticos, Hipólito Infante Peña, manager del Bodegón, expresó emocionado: «Ha superado todas las expectativas, lleno total. No esperábamos tanta aceptación. Hemos visto a los niños, a las familias… es una verdadera fiebre el mundial. El Salón seguirá abierto hasta el final del torneo».

El ambiente no fue solo de celebración deportiva, sino también de encuentro familiar y comunitario. La propuesta del Polodeportivo, que combina pantallas de calidad con servicio de bar y gastronomía, logró conectar con los aficionados de Puerto Padre y más allá.

El Salón Polodeportivo demuestra que el deporte une y que, en el Bodegón de Polo, cada partido se vive como si fuera una final. Muestra de ello fue el desafío de anoche entre el vigente campeón Argentina y Argelia.

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