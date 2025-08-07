Adianet López ya dispara en Asunción

Las Tunas.- La tunera Adianet López Santiesteban realizó sus primeros disparos en el polígono de tiro, como parte los entrenamientos antes de su debut en los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción.

Adianet competirá en la pistola de aire a la distancia de 10 metros el 10 de agosto, donde buscará ubicarse entre los ocho primeros lugares.

El grupo de tiradores cubanos está integrado por Dayanis Montero y Miguel Alejandro Hernández (skeet), los fusileros Erisnelki Cruz, Lourdes Medero, Jean Pedro Hodelín y Jonathan González, y los pistoleros Carlos Herrera, Melany Abreus y la tunera Adianet López.

Adianet, miembro del equipo nacional es además la que acumula más horas tras la línea de tiro y su experiencia ayuda a todo el colectivo.

Para ella más que pensar en rivales, cada torneo se centra en su propia concentración y buscar mejorar siempre las marcas personales es la meta. Así lo dijo en exclusiva para Jit.

«Más que pensar en los demás, es una disputa contra uno mismo. Es primero estar entre los ocho finalistas y luego ya cualquier cosa sucede», confesó.

López Santiesteban ya conocía la sede de competencias, pues asistió al clasificatorio.

«Estuvimos aquí con el torneo clasificatorio y ya tenía idea de cómo es, pero incluso le hicieron modificaciones para mejorar la iluminación y con eso ha quedado en muy buenas condiciones», valoró.

El domingo 10 de agosto habrá final en la pistola de aire a 10 metros en ambos sexos y allí quiere estar Adianet.

