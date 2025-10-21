Cinco tuneros integran preselección rumbo a la Copa América de Béisbol

Las Tunas- Cinco peloteros de los Leñadores integran la preselección de 59 jugadores, que formarán parte del equipo cubano que participará en la primera Copa América de Béisbol, del 12 al 22 de noviembre.

El receptor Yosvani Alarcón, los jugadores de cuadro Roberto S. Baldoquín y Jean Lucas Baldoquín, el jardinero Yassel Izaguirre y el lanzador Eliander Bravo fueron convocados junto a otros cuatro receptores, 13 defensores del cuadro, 11 jardineros y 25 lanzadores.

Cuba estará en el grupo A junto a Venezuela, México, República Dominicana, Nicaragua y Curazao, estos conjuntos jugarán en el estadio de La Guaira.

La ronda inicial del evento también tendrá acciones en Panamá, que acogerá al colectivo A, completado por Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina.

También en el país istmeño será la Súper Ronda, animada por los tres mejores de cada llave.

Este evento será clasicatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, además de otorgar 500 puntos para el ranking de la WBSC.

La presentación oficial del equipo definitivo será el 3 de noviembre.

Colectivo técnico: Germán Mesa (Director) | Humberto Guevara (Jefe Técnico) | Noelvis González (Coach de Banca) | Omar Linares (Entrenador de Bateo) | Jesús Bosmenier | Pedro Luis Lazo (Entrenadores de Pitcheo) | Rafael Muñoz (Coach de tercera) | Javier Dreke (Coach de primera)

Receptores

Andrys Pérez | Yosvany Alarcón | Andi Yaniel Cosme | Harold Vázquez | Yoangel La O

Jugadores de Cuadro

Bárbaro Erisbel Arruebarruena | Roberto Sulivan Baldoquín | Jean Lucas Baldoquín | Alexei Ramírez | Luis Vicente Mateo | Christian Leandro Rodríguez | Yiddi Cappe (MLC) | Jean Harvin Walters (MLC) | Ángel Alfredo Hechavarría | Ariel Hechavarría | Jeison Martínez | Yulieski Miguel Remón | Yoel Yanqui Vera | Lázaro Alfredo Cedeño | Yordanis Samón Matamoros

Jardineros

Alfredo Despaigne | Yoelkis Guibert | Roel Santos Martínez | Yassiel Andy González | Dennis Laza | Francisco José Martínez | Leonel Moa | Carlos Alberto Monier | Juan Carlos Negret (México) | Raidel Sánchez | Frederich Cepeda | Yasser Conrado Iquierdo

Lanzadores

Yoennis Yera | Pavel Hernández | Armando Addiel Dueñas | Raymond Figueredo | José Isais Grandales | Frank Ernesto Herrera | Randy Román Martínez | Yadiel Martínez | Yankiel Mauris | Frank Camilo García | Yoel Mojena | Yusniel Padrón Artiles (México) | Rafael Orlando Perdomo | Leodán Manuel Reyes | Osdany Rodríguez | Darío Sarduy | Andy Vargas | Marlon Vega | Ariel Ernesto Zerquera | Yunier Batista | Samni Enrique Benítez | José Ignacio Bermúdez | Eilander Bravo | Fernando Betanzo | Michel Alejandro Cabrera | Yunieski García| Geonel Gutiérrez.

