Delicias barre en la final y es campeón de la Copa de Béisbol Primero de Mayo

Delicias barre en la final y es campeón de la Copa de Béisbol Primero de Mayo

Puerto Padre, Las Tunas.- La Copa de Béisbol Social Primero de Mayo ya tiene monarca. Delicias se coronó campeón de manera indiscutible al ganar los dos juegos de la doble jornada disputada este sábado en el Estadio Hermanos Ameijeiras de Puerto Padre, imponiéndose a Los Tigres por abultados marcadores de 14 carreras a una en el primer duelo y 10 a cero en el segundo.

Con este resultado, Delicias liquidó la serie 2-0, pactada al mejor de tres, y levantó el trofeo sin necesidad de un tercer partido.

En el encuentro inaugural, la ofensiva de Delicias no dio tregua al abridor felino Armando Alarcón, quien fue castigado con 14 anotaciones y mal defendido, con énfasis en la primera entrada.

Por su parte, el derecho Jarol Jonson se acreditó la victoria tras mantener a raya a los Tigres, que apenas lograron anotar una carrera en todo el desafío.

Con la serie a su favor, Delicias salió a liquidar. Nuevamente Jarol Jonson subió al montículo como lanzador ganador, esta vez respaldado por otra actuación ofensiva arrolladora. El perdedor fue Luis Santiesteban, que no pudo contener el bateo adversario. El 10-0 definitivo selló la barrida y desató la celebración.

De esta forma, Delicias culmina una temporada espectacular, derrotando a Los Tigres que hasta ese momento eran los campeones vigentes.

Jarol Jonson resultó el MVP de la final tras ganar los dos partidos que le dieron el título a Delicias, sin permitir brechas al contrario al tolerar una sola carrera.

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