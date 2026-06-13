Saray Velázquez gana la plata en la primera etapa de la Vuelta Menor a La Fría

Saray Velázquez gana la plata en la primera etapa de la Vuelta Menor a La Fría

Las Tunas.-La joven ciclista tunera Saray Velázquez Parras se colgó la medalla de plata en la primera etapa d la Vuelta Menor a La Fría, que se disputa del 12 al 15 de junio en el municipio García de Hevia, estado Táchira, Venezuela.

En la exigente prueba de cronoescalada —contrarreloj individual en subida—, regida por el reglamento de la UCI y la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC), la venezolana Gianni Corelli (Team Mónaco Barinas) se llevó la victoria en la juvenil femenina, seguida por Saray Velázquez en la segunda posición y la colombiana Daniela Quintero, tercera.

En la rama masculina, el venezolano Johan Bacca (Grupsol) dominó la categoría prejuvenil, escoltado por Yilberth Monsalve (Zapatillas Ulloa) y el ecuatoriano Deivis Pillajo (Team Pichincha).

La edición de este año reúne a más de 600 ciclistas de edades entre 3 y 18 años, provenientes de Venezuela, Cuba, Ecuador y Colombia, con participación abierta tanto para independientes como para equipos organizados en clubes y escuelas.

La Vuelta Menor contempla tres etapas. La primera jornada fue la contrarreloj individual de 5.1 kilómetros, destinada a las categorías desde preinfantil hasta juvenil.

Este sábado se desarrollará la segunda etapa en la ruta La Fría – Las Mesas, con distancias variables según categoría. Finalmente, la tercera etapa, prevista para el domingo, se correrá en un circuito cerrado en La Fría, con sprint masivo en la Avenida Aeropuerto – Autopista, y cierre con prueba en línea en formato de exhibición, sobre un circuito corto de 900 metros por vuelta.

La segunda jornada, considerada la etapa reina, tendrá llegada en alto en Umuquena, con recorridos de 36.8 (km) para las féminas prejuveniles y 55.6 (km) para los varones, lo que promete ser el tramo más exigente y decisivo de la competencia.

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