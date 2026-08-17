¿Transferencias sí, pero cómo? Los desafíos de la bancarización en Cuba

Transcripción del programa Cuadrando la Caja, 2 de agosto de 2026

Marxlenin Pérez: ¿Qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre los retos y las nuevas medidas de la banca en Cuba. ¿Se aceptan transferencias? Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos.

Y para debatir sobre las últimas medidas anunciadas por el Banco Central de Cuba, le doy la bienvenida al estudio, al director de Políticas Macroeconómicas y diputado a la Asamblea Nacional. Lo presento primero por el cargo y después por el nombre, porque es un habitual de nuestro espacio. Ian Pedro, bienvenido.

Ian Pedro Carbonell Karell: Gracias por la invitación.

Marxlenin Pérez: Ian Pedro Carbonell, quien usted sabe es parte de la familia Cuadrando la Caja y para estos temas mucho más. Y repite con nosotros, hace tiempo que no la teníamos en el programa, pero regresa a este tema de bancarización y medidas del Banco Central, Xiomara Méndez, quien es la directora general de Banca Electrónica de Bandex. Bienvenida de vuelta.

Xiomara Méndez: Muchas gracias.

Marxlenin Pérez: Con nosotros, además, va a integrarse por primera vez al programa y a la familia Cuadrando la Caja, Darién García, quien es licenciado en Contabilidad y Finanzas, y a la vez es el presidente de la gestora Confías. Bienvenido.

Lic. Darién García Linsuain: Muchas gracias por haberme invitado al programa y participar con ustedes.

Marxlenin Pérez: A ustedes tres las gracias por aceptar la invitación. ¿Estamos listos para el debate?

Lic. Darién García Linsuain: Empezamos.

Marxlenin Pérez: Pues empezamos con este material para enseguida cuadrar la caja.

Material en video de opiniones en la calle

Marxlenin Pérez: Largas colas, problemas de conectividad, apagones en los bancos, negocios que no quieren aceptar transferencias o pagos en línea. Ese viene siendo más o menos un resumen de estas opiniones que veíamos en este Vox Populi que fuimos a las calles, justamente, en los alrededores de un banco de la capital. ¿Cómo se relacionan las nuevas medidas anunciadas por la ministra presidente del banco y en qué consisten esas medidas para mitigar o para solucionar estos problemas que veíamos que la población y el pueblo, que siempre ha sido muy sabio, ha ido captando de por dónde van los tiros?

Ian Pedro Carbonell Karell: Efectivamente, están relacionadas. Estas medidas que anunció el Banco Central de Cuba vienen encaminadas, tienen varios objetivos. Uno de ellos es tratar de crear incentivos para la aceptación de los pagos digitales. Como estábamos viendo en este reportaje, es uno de los problemas principales que está enfrentando hoy la población cubana. Es decir, cómo en los comercios se da la negativa a aceptar los pagos desde medios de pago digital.

Ese es uno de los temas, pero también accionar sobre los incentivos y sobre las causas que generan que los comercios no acepten los pagos digitales. Eso también es un tema que lleva un análisis mucho más profundo y pasa por el propio ciclo de reaprovisionamiento de los negocios y de cómo podemos influir positivamente en el mismo, para que los negocios no se vean en la decisión de negar los pagos digitales. Y ese es un elemento también que tiene implícito de estas nuevas medidas que anuncia el Banco Central. Es decir, cómo ayudar a solucionar este problema que están enfrentando hoy los comercios y los negocios en el tema de cómo ese dinero digital es funcional para poder llevar a cabo un ciclo de reaprovisionamiento que es la esencia de cualquier actividad económica que se desarrolle en el país.

Y también son medidas que buscan flexibilizar límites que estaban puestos anteriormente, límites que incluso con respecto a la dinámica inflacionaria que implica que cada vez para pagar las mismas cosas hace falta más dinero, hace falta más billetes para hacer lo mismo, ya habían quedado obsoletos o incluso restringían el uso de los medios de pago electrónico. También hay un grupo de medidas en eso.

Y también hay un foco muy especial en buscar esa atención diferenciada a los actores económicos. Es decir, una atención diferenciada que les permita un servicio más personalizado para ellos y poder hacer un uso más eficiente del propio efectivo que dispone el sistema bancario financiero. Es decir, cómo a veces tú atendiendo las necesidades de efectivo de un actor económico puedes quizás descompresionar las necesidades de efectivo de muchas personas naturales que hoy van a los bancos, acuden a los sucursales a satisfacer sus necesidades.

También estamos tratando con estas medidas de empezar a invertir esa dinámica y pasar de atender las necesidades de efectivo de muchas personas a poder atender las necesidades de efectivo de los actores económicos y entonces provocar que cada vez menos personas tengan que acudir al banco y que por supuesto que los actores económicos acepten los pagos digitales.

Marxlenin Pérez: Poniendo el foco también en cómo incidir en los actores económicos mayoristas, que son un poco yo creo donde empieza esa cadena que traba después a los minoristas.

Ian Pedro Carbonell Karell: Exactamente, ese es el inicio de la cadena. Es decir, si tú tienes un gran actor mayorista que realiza un gran volumen de importaciones, etcétera, que es un actor de una actividad importante con muchos clientes, que a su vez son otros actores y eso va desplegando una cadena, si tú logras incidir positivamente en esos actores, entonces tú logras que ese gran actor le acepte las transferencias a esos otros negocios y esos otros negocios a su vez acepten las transferencias hasta que llegue al consumidor final. Hoy muchas de las negativas responden a que mi proveedor no me acepta pago digital y por tanto yo no lo acepto porque entonces no tengo cómo pagarle. Porque entonces el pago digital que tengo en el banco no lo logro extraerlo en efectivo que es la forma de pago que me pide mi proveedor. Entonces ese tipo de problemas, muchas de estas medidas van encaminadas a ir solucionando progresivamente estos problemas.

Marxlenin Pérez: Vamos a retomar ese tema, Ian, porque yo creo que es importante también enfatizar qué se está haciendo para que ese mayorista entonces se vea beneficiado y motivado. Vamos a retomarlo un poquito más adelante porque no quiero irme en sentido general y poniendo el énfasis tal vez en lo más importante, en qué consisten estas medidas o cuáles son esas medidas dentro del paquete que son de mayor impacto para el bienestar de las relaciones. Normalmente cuando el pueblo va a un negocio, a un comercio minorista y se encuentra con que no aceptan transferencias o no aceptan mucho menos el pago en línea o como veíamos en el material no hay efectivo circulando. ¿En qué consisten?

Xiomara Méndez: Precisamente, los clientes que hemos visto, porque bueno al final son clientes nuestros y de los actores económicos, han planteado sus inquietudes y precisamente estas medidas van en función de mejorar las inquietudes, las reclamaciones de la población. Hoy estamos diciendo que los actores económicos en muchos casos ellos dicen no acepto una transferencia porque tengo una comisión elevada, una de las medidas es precisamente eso. La comisión que hoy se le cobra al comercio de 1.5 se baja a 0.8, entonces los costos para ese comercio van a bajar.

Marxlenin Pérez: ¿La comisión que se le cobra cuándo?

Xiomara Méndez del Toro: En la pasarela del pago, para él utilizar esa pasarela de pago para que los clientes puedan hacer sus pagos en línea se le cobra una comisión. Hoy esa comisión se está reduciendo de 1.5 a 0.8. Es una petición, había sido también de los actores económicos, y empiezo por los actores económicos porque es una cadena, son medidas que se concatenan entonces una lleva a la otra y siempre es mejor tanto al actor económico como a la población, al cliente. Esa era una de las medidas que se valoró y se ha tomado y van a tener ese beneficio los actores económicos.

Otra medida que tenemos que le vamos a aplicar también a los actores económicos es un por ciento de bonificación que hoy no la tenían. La bonificación se le hacía al cliente, al consumidor; el consumidor sigue con su bonificación, pero esta bonificación está repartida, sigue el 6%, pero un 4% se le va a dar al consumidor y un 2% se beneficia al comercio, y ellos también ven una disminución de sus costos porque van a tener una comisión por operación, con un tope de 105 pesos por cada operación.

Marxlenin Pérez: Una bonificación que antes era del 6% al cliente, al consumidor, eso se ha repartido entre 4 y 2. Ahora, ¿no podría interpretarse eso como que le estamos quitando ese beneficio, una parte del beneficio que tenía el cliente?

Xiomara Méndez del Toro: A ver, no lo podemos ver como que estamos quitándole al cliente, estamos beneficiando al ecosistema, estamos beneficiando al actor y no dejamos de beneficiar al consumidor porque tiene que haber incentivos de las dos partes para que puedan utilizar el canal de pago, entonces nunca lo vamos a ver como que estamos quitando, sino que estamos favoreciendo a todos los actores que intervienen en este sistema.

Ian Pedro Carbonell Karell: Yo creo que es un punto importante porque al final es una mejor distribución de esa bonificación que hoy pagan los bancos, los bancos lo están pagando de sus resultados, de sus ingresos, porque en última instancia, si el negocio no acepta la transferencia, ese supuesto beneficio del 6%, da igual el valor que tengan, no tiene efecto, porque al final si no lo acepta, y muchos de los criterios que se habían vertido sobre el tema era que le representaba un costo al comercio, entonces realmente, comparándolo incluso con la operatoria de efectivo que no tenía ese costo, el comercio decía, bueno, pero si por aceptar pago digital además tengo que pagar, vaya, realmente no lo quiero, entonces esta medida viene un poco a emparejar esto y hacer una mejor distribución de esa bonificación que pagan los bancos.

Xiomara Méndez del Toro: Y quería referirme además a otra solicitud, otro pedido, reclamo de los actores económicos y era con la acreditación de su dinero por las ventas que hace, de las compras que hacen las personas naturales, que realmente el periodo en que se le acreditaba en sus cuentas y del que podían disponer era largo, podía ser 2, 3, 4, 5 días. Hoy estamos trabajando para que esos pagos sean en línea, sean en el momento le caigan es su cuenta bancaria. Hay dos etapas, una primera etapa donde se va a hacer que le va a caer ese dinero a los clientes cuando sean operaciones el cliente, el consumidor del mismo banco. Ese dinero le va a caer en el día y se está trabajando en los sistemas para que en breve tiempo también todas las operaciones que se hagan de cualquier banco también le caigan a sus cuentas en el mismo día.

Marxlenin Pérez: Yo decía, ahorita porque vamos a ver, en la práctica cómo se recibe esta medida porque muchas veces se toman medidas o se piensan transformaciones que luego la práctica va diciendo por donde hay que irlas corrigiendo, como esa misma de que los límites que una vez se pusieron que se quedaron pequeñitos hace mucho tiempo. Brevemente, Darien para dar paso al siguiente material.

Lic. Darién García Linsuain: ¿Qué es lo que ocurre con este tema? Que la parte de las, incluso muchas veces los actores no utilizaban el pago en línea por el tema este, de que el pago lo recibía hoy y lo podía estar recibiendo diferido en el tiempo, en ocasiones cinco días, pasaba siete días y más días. Entonces, ¿y qué estoy cobrando hoy? Porque además lo que te cae es un saco. Esto es lo que provocaba que muchas veces los actores no usaban el pago en línea y lo que usaban era transferencia y lo que te dan era directamente el número de la tarjeta de transferencia para que me entre el dinero para estar seguro que me está entrando hoy. Es una de las cosas que hace que el actor se sienta motivado a poder recibir el pago en línea.

Marxlenin Pérez: Ese sería ya otro tema, ¿no? ¿Con qué tarjeta se hacen esas operaciones? Si es la tarjeta personal, si es la tarjeta de trabajo, la fiscal y eso sería otra parte del debate. Pero yo propongo aquí hacer una pausa porque tenemos otro momento de ese Vox Populi que hicimos recientemente con las opiniones del pueblo.

Material en video de opiniones en la calle

Marxlenin Pérez: ¿Creen ustedes que las medidas que se tomaron serán suficientes para enfrentar estas distorsiones y estos problemas que hay de carencia de efectivo por un lado, y de no aceptación de operaciones digitales por otro? Me voy con Darien, que fue el que tuve que limitar en el primer bloque.

Lic. Darién García Linsuain: Bueno, aquí hay una cosa. Incluso en el primer segmento que ha hablado el señor, hay una opinión, un mito popular de que no hay dinero en los bancos, ni dinero en la calle porque las Mipymes lo tienen todo. Y es una de las discusiones que yo tengo con muchas personas.

Una Mipyme puede ser que maneje mucho dinero en un momento. Pero la mipyme al momento de coger dinero lo trata de convertir en divisas, en cualquiera de los mercados que no es el momento para hablar, o lo trata de convertir en productos. Porque una Mipyme con un dinero detenido, un peso cubano que está devaluándose diariamente, está perdiendo cientos de miles de dólares por días que tenga el dinero inmovilizado.

Marxlenin Pérez: No lo tiene debajo del colchón.

Lic. Darién García Linsuain: No lo tiene debajo del colchón. Hoy en día las Mipymes no tienen el dinero debajo del colchón y hoy en día el campesino, que es otro de los mitos grandes que hay en el pueblo, o lo tienen las Mipymes o lo tienen los campesinos. Los campesinos del Congreso de la ANAP están dando gritos porque no tienen dinero para poderle pagar a los parceleros.

Marxlenin Pérez: Y ya la bancarización en el campo es un problema mucho más grave.

Lic. Darién García Linsuain: Es más grave porque aún ahí no hay forma de comunicación para poder hacer el tema de bancarización. Pero eso es una cosa importante porque eso que ha explicado el señor, lo que decía el señor en el corte de televisión, es un mito que existe, realmente no hay.

Marxlenin Pérez: Bueno, pero el efectivo tiene que estar en algún lugar. ¿Está en el banco?

Ian Pedro Carbonell Karell: No, en el banco puedo asegurar que no está.

Marxlenin Pérez: Bueno, eso sería otro programa. Entonces, ¿dónde está el efectivo?

Ian Pedro Carbonell Karell: De hecho, hay un indicador contable que es efectivo fuera del Banco Central, porque como el Banco Central es quien imprime el papel, bueno, sabe cuándo sale de bóveda o no. Y realmente la mayor parte del dinero está fuera del Banco Central.

Marxlenin Pérez: O sea, que podríamos decir que estas medidas también están buscando eso, recuperar un poco el efectivo o ponerlo circular desde las instituciones estatales.

Ian Pedro Carbonell Karell: Exactamente. Que los principales flujos monetarios del país pasen por el sistema, pasen por los bancos y eso pasa por el hecho de que el dinero en las cuentas bancarias les sea funcional a los actores económicos para desarrollar su actividad.

Marxlenin Pérez: Bueno, y entonces la pregunta es, ¿cómo estas medidas piensan resolver el problema del efectivo? ¿Cómo se está pensando desde estas nuevas medidas?

Ian Pedro Carbonell Karell: Bueno, inicialmente, estas medidas lo que buscan es incentivar los pagos digitales. Pero en el contexto actual no podemos hablar de incentivar los pagos digitales en una condición donde no somos todavía capaces de satisfacer plenamente la demanda de efectivo. Por tanto, hay que trabajar los dos temas, estas dos problemáticas, estos dos objetivos a la vez. Es decir, por un lado hay que trabajar en satisfacer las demandas de efectivo y lograr un uso más eficiente del efectivo. Y aquí es muy importante la labor de los bancos con los actores económicos, para poder ir desplazando esa matriz y que la demanda de efectivo venga principalmente por los negocios en las condiciones actuales que por las personas naturales, que definitivamente para un banco que es mejor atender un actor, no sé, por 10 millones de pesos, por 100 millones de pesos, que te va a acertar 100 millones de pesos en transferencia, a atender 1.000, 10.000 personas pidiendo cada una cantidad limitada, es preferible. Y eso es uno de los temas principales. Pero a la vez, sin descuidar el tema del efectivo, que ahora mismo es lo más apremiante, no dejar de crear mejores incentivos, mejorar los incentivos que ya existían, solucionar problemas que ya nos habían comunicado por diferentes vías, de problemáticas que se estaban enfrentando con el esquema que existía de la bancarización, para incentivar y fomentar una mayor aceptación de los pagos digitales.

Marxlenin Pérez: Ahora, veíamos incluso en el primer material que un compañero refería al límite de 20.000. Eso está informado, porque todavía hay un poco de confusión en esto de a la hora de ir a un banco a extraer efectivo, porque todavía también hay una mentalidad de tener el dinero efectivo arriba, que está condicionada porque llegas a un comercio y no te acepta una transferencia, un pago en línea. Pero, ¿qué podemos decir sobre la posibilidad de ir a extraer dinero en efectivo y que hay un límite o no a esa extracción? ¿Hay un límite a la cantidad de efectivo que uno puede extraer en el banco? ¿Cómo se está manejando eso ahora mismo? De acuerdo a la cantidad de efectivo que tenga el banco, ¿no?

Ian Pedro Carbonell Karell: Como tal, no existe un límite a la extracción de efectivo, porque al final ese es el dinero que uno tiene en su cuenta bancaria. Lo que hay es un límite logístico, la disponibilidad de efectivo físico que pueda tener ese banco en ese momento, y realmente hemos pasado en los últimos meses por una tensión bien importante en la disponibilidad de efectivo.

El sistema bancario y financiero ha ido trabajando incansablemente en los últimos meses, de una manera casi tanto de 24 por 7, para ir solucionando ese problema de disponibilidad, y es un efecto que se irá viendo progresivamente. Y uno de los primeros efectos fue el hecho de que el banco, o por ejemplo una sucursal aquí en La Habana, que a lo mejor estaba dando 2,000 pesos por persona, ahora está dando 20,000 pesos por persona. Pero el objetivo final es que el banco le pueda dar al cliente lo que le solicita, sin ningún tipo de límite, y por supuesto eso va a ayudar a estabilizar también la demanda, porque ahora mismo la demanda tiene un componente muy precautorio, muy de que dámelo todo.

Marxlenin Pérez: Sí, porque además en tiempos de crisis tú quieres acumular por si acaso, ¿no?

Ian Pedro Carbonell Karell: Que no es lo normal, lo normal es que yo voy extrayendo en la medida de lo que voy necesitando, pero bueno, realmente con las problemáticas acumuladas, realmente hay mucha tensión sobre los bancos actualmente, de manera tal que, aunque ahora mismo atiborres las bóvedas de nuevo efectivo, de las nuevas denominaciones de 5,000 y de 2,000, todavía tienes un problema de tú poder tener la capacidad de atender tantos clientes en un día en una sucursal. Ese es un problema hoy que está teniendo el sistema bancario financiero.

Marxlenin Pérez: Además, con los problemas de logística que hay en los bancos, porque hay muchos que todavía no tienen el respaldo fotovoltaico, que esas grandes colas incómodas que generan tanto malestar, pero a mí me gusta insistir en eso, porque todavía tú ves diferencia en las opiniones de las personas de acuerdo a la sucursal o banco que vayan. Algunos sí te dan todo el que tú quieras con ese umbral hasta de 20,000, pero en otras no. ¿Y entonces de qué depende? Pregunto yo, ¿de qué depende que un banco se guíe por este nuevo umbral o no? ¿Hay una comunicación, hay una información a partir de la cual el cliente pueda respaldarse y exigir eso como un derecho o está siendo de acuerdo a cada banco? ¿Cómo se está manejando eso?

Xiomara Méndez del Toro: No, es como tú dices, es de acuerdo a cada banco y la logística y las existencias de efectivo de cada banco se toma la decisión de cuánto puede darle al cliente. Pero fíjate, más que eso, y discúlpame que yo un poquito varie, más que eso está la medida que estamos poniendo hoy de ampliar los umbrales para las transferencias, porque muchas veces pasa eso, que el cliente necesita más dinero porque cuando va a hacer un pago o quiera hacer una transferencia, podría hacer hasta 120,000 pesos. Una de las medidas que hoy ponemos a disposición es que va a ser hasta 2,5 millones de pesos.

Marxlenin Pérez: ¿Eso es la transferencia entre personas naturales?

Xiomara Méndez del Toro: Entre personas naturales, fíjate cómo se amplía y la persona va a tener posibilidad de hacer esas operaciones sin tener que fragmentar esas transferencias, sin tener que ir al banco porque el monto no le daba, porque como ves es un umbral bien alto y yo pienso que eso viene también a minimizar un poco este problema de las personas en el banco.

Lic. Darién García Linsuain: Déjame aclarar algo ahí, porque lo que está diciendo es entre personas naturales porque los actores económicos no tienen límites ni a la hora de recibir, ni a la hora de transferir, que también es una duda que muchas veces tienen las personas, los actores económicos sí no tienen límites, el límite es la cantidad de dinero que tengas o lo que hayas puesto en el modelo de Conozca a su Cliente en la sucursal bancaria cuando activaste las cuentas bancarias, que lo puedes ir a la sucursal y cambiarlo.

Marxlenin Pérez: La pregunta que te iba a hacer, Darien, era relacionada con eso, con lo que decíamos antes del efectivo, ¿crees que esta nueva circulación de billetes de 2.000, de 5.000, puede propiciar una mayor inflación o no tiene nada que ver con la inflación porque era un dinero que ya estaba respaldado? Porque es otra de las preocupaciones que hay.

Lic. Darién García Linsuain: Es realmente… La mayor circulación de dinero en la calle, para bajar la inflación, lo que están diciendo los economistas, yo soy contador, no economista, fundamentalmente es incrementar la producción y fomentar todos los procesos de circulación. Es la forma que tendrías para bajar la inflación. Hay una realidad, y hay otra cosa, que haya más comercio. Ahora además tenemos problemas con el comercio, los pocos productos que quedan, lo normal es que suba el precio. El dólar está subiendo el precio, al haber menos turismo, al haber menos exportaciones, es más escaso el dólar y eso provoca que el poco dólar que va quedando vaya subiendo su valor.

El dólar está en el mercado oficial, ahora mismo superó los 600 pesos ya en estos días, ya está superando los 600 pesos y empezamos con los 408. Se irá subiendo algo más de 200 pesos del 20 de diciembre a la fecha. Es decir, el dólar ha ido subiendo, ha ido cambiando.

Marxlenin Pérez: Si. La pregunta concreta era si esta emisión monetaria aumenta la inflación.

Lic. Darién García Linsuain: No, porque el dinero está creado ya. No se ha creado más dinero. Lo que se hizo fue poner a circular el dinero que ya existe. Me preocupa más que suba la inflación, el incremento de los salarios al sector presupuestado, que es más dinero que vas a poner a circular realmente, porque este dinero existe.

Marxlenin Pérez: Bueno, a ese le dedicaremos un programa.

Ian Pedro Carbonell Karell: Sí, exactamente, y de hecho, recientemente habíamos publicado un artículo en el sitio web Banco Central sobre este tema, si las nuevas denominaciones, estas altas denominaciones, iban a generar más inflación. Y bueno, la respuesta es que no. Como tal, lo que tratan de resolver es un problema logístico y operativo. Es decir, de que esa operación que tú ibas a hacer, vas a necesitar menos billetes para hacerla, va a haber una mayor fluidez en el sistema de pago en efectivo y en los costos y la gestión del propio efectivo que tienen que hacer los bancos, pero principalmente va en ese sentido. Y, por supuesto, poder satisfacer la demanda de efectivo que hay en la economía.

Marxlenin Pérez: Viene a resolver un problema, no a crear otro problema. Vamos a hacer una pequeñita pausa para escuchar qué tiene que decirnos el Gurú desde Jatibonico para terminar de cuadrar la caja.

El Gurú de Jatibonico Desde hace un tiempo recibo mi salario por tarjeta. Y ahora la cosa me aprieta al perderse el efectivo. El pago resulta esquivo si es por la vía electrónica. Ya comprar es una agónica tarea… ¿la solución? la nueva Resolución, se acaba con esa tónica.

Marxlenin Pérez: Y en sintonía con el Gurú, porque hemos dedicado varios programas aquí a la bancarización y no siempre hemos terminado con buenas noticias en el siguiente programa, dejándolo en ese punto de partida. ¿Qué, a tu opinión, qué debe resolverse primero para que la bancarización sea un proceso dinámico, lógico, y no una imposición o una obligatoriedad que los comercios tengan que acatar? ¿Qué hay que priorizar?

Lic. Darién García Linsuain: La bancarización es un proceso natural que han ido pasando todos los países del mundo. ¿Y cómo funcionan aquellos países? ¿Cómo funciona para los actores económicos en cualquier país del mundo? Que ven la propuesta de valor en lo que les están poniendo. Aquí, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es no trabajar tanto a imponer un proceso totalmente nuevo a un país que está entrando bien tarde a los temas tecnológicos, cómo entrar a procesos que el actor sienta en qué se va a beneficiar por estar bancarizado. Porque está claro, cuando te bancarizas vas a pagar más impuestos porque todo el dinero es transparente a través de los impuestos. Pero tiene que sentir beneficios. Lo que hay es no obligarlo tanto, no querer apretarles tanto, sino darles beneficios, mostrarles beneficios. Hablábamos con Ian los otros días, el tema del pago a los jubilados. Y en el tema del pago a los jubilados, en los gobiernos locales ha sido: Marlene, a tu Mipyme le tocan tantos jubilados; Ian, a ti te tocan más cuantos. Sin embargo, cuando vimos en la página del Banco Central, hay beneficios que va a tener el actor económico que haga pago a jubilados.

Marxlenin Pérez: Y ahí hago una pausa. ¿Ha sido así impositivo también lo de los jubilados o ha sido de mutuo acuerdo de algún comercio que se acerca y ve la importancia social de hacerlo?

Lic. Darién García Linsuain: Cuando te sientas y les explicas, sobre todo, porque se me ha acercado alguna pregunta, y les explicas los beneficios que está diciendo la página del Banco Central que van a tener, que es que van a tener preferencias a la hora de extraer dinero, preferencias a la hora de poder cambiar en divisas, incluso un margen pequeño de ingresos financieros extras que van a tener, que es un pequeño margen, no lo hacen tanto por ese margen, sino por los otros dos temas, y dicen, ah, me vas a sacar dinero y además me vas a dar preferencias a la hora de poder cambiar la divisa, me interesa: ¿cuántos jubilados puedo coger? Y ahí cambia entonces el tono. Si me vas a dar divisas porque voy a pagar los jubilados, ¿cuántos jubilados puedo coger? Dame todos los que puedas para tener divisa porque necesito la divisa para poder pagar otros temas en divisa.

Entonces viene la forma en que tú le vendes la propuesta de valor a la otra parte, a la parte que va a actuar, que en este caso es el actor económico. Y hacia ahí tenemos que ir. Es decir, la realidad es que tenemos que ir hacia ahí, con el acuerdo de que muchas veces la bancarización requiere tecnología y requiere procesos que la electricidad, las comunicaciones lo están afectando. Ahorita comentabas, en el campo es muy difícil hacer bancarización cuando no hay cobertura telefónica. Entonces esos son procesos que además están afectando directamente todo el tema de la bancarización. Pero hacia ahí vamos, es decir, hacia ahí va el mundo entero, y a no ser que nos queramos quedar en la edad de piedra, vamos a tener que ir a la bancarización.

Marxlenin Pérez: Ahora que Darien toca el tema de los jubilados y esta nueva iniciativa que hay de vincular a los comercios con las instituciones estatales para el pago de los jubilados. ¿Es tan pragmático como me lo está poniendo Darien? ¿O hay también una iniciativa por parte de ese sector privado de participar e intentar ayudar en resolver un problema que es el del efectivo para los jubilados?

Ian Pedro Carbonell Karell: Bueno, esto es una iniciativa realmente que nace a partir de intercambios del propio Banco Central con el sector privado, porque muchas de estas medidas nacen también fruto de ese intercambio y ese diálogo.

Marxlenin Pérez: Sobre la práctica, ¿no?

Ian Pedro Carbonell Karell: Exacto, y ese mutuo acuerdo. El primer incentivo es bueno porque es una acción de gran impacto social, porque al final para una persona mayor tener que desplazarse a una sucursal, a lo mejor tener que levantarse temprano, moverse para allá…

Marxlenin Pérez: Muy temprano, porque además hay que llegar para hacer la cola.

Ian Pedro Carbonell Karell: Exactamente, pasar por una cola, etc., realmente es bien agotador y realmente que le puedan acercar el pago de su jubilación a la comodidad de su barrio o a su casa, realmente es un beneficio gigantesco para esa persona. Y bueno, es verdad que ese pago tiene ciertos beneficios también, ciertos incentivos para que el negocio lo reciba por hacer esta gestión, que no es con los recursos del negocio, son con los recursos de la misma seguridad social, lo que es tramitados a través del negocio y en un arreglo que se hace con el banco, donde el negocio ya no tiene que ir a depositar ese efectivo, lo que hace es entregárselo a los jubilados y hace también esa gestión. Es como una alianza entre los bancos y el sector privado. Yo creo que es una iniciativa bien bonita, que está avanzando en mayor medida en algunos territorios…

Marxlenin Pérez: ¿Ya se está implementando?

Ian Pedro Carbonell Karell: …en menor medida en otros, y que realmente también incluso el sistema bancario está trabajando ya en terminar las pruebas de desarrollo de una plataforma que ayude también a viabilizar todo este proceso y hacerlo mucho más rápido, eficiente, porque me he identificado que con el tema de las planillas, las nóminas, hay ciertos temas ahí que sería bueno dinamizar, porque hoy los bancos, las sucursales, están bien cargadas de operaciones y realmente se les dificulta a todos estos temas.

Xiomara Méndez del Toro: Déjame hacer una acotación a esta plataforma que estamos trabajando los bancos, y es la posibilidad que va a tener el jubilado, porque no todos los jubilados tienen un móvil que pueda hacer una caja.

Marxlenin Pérez: Eso le iba a decir, porque mi abuelo no tiene teléfono, no sabe nada de bancarización…

Xiomara Méndez del Toro: Exacto, no, pero es que está pensado para el jubilado. Y entonces, es el actor económico el que se conecta con el banco, y es donde va a saber el saldo que tiene ese jubilado y le va a poder pagar. No necesariamente va a tener que tener un móvil de jubilado para poder hacer el pago cuando tengamos a punto esa plataforma.

Marxlenin Pérez: Que eso, yo insisto, a lo mejor podemos venir aquí y dedicar un programa íntegro a este tema, porque es un poquito delicado para esta generación, que es totalmente analógica, y poderle primero explicar en qué va a consistir ahora, cuáles son todos los esquemas de confianza que puede tener, de lo que usted decía, Xiomara, es el del negocio el que le va a decir cuánto es… Yo creo que eso va a crear un poco de confusión, y por eso insistir en la comunicación transparente, directa, y en una capacidad que tengan los propios jubilados de estar bien esclarecidos sobre cómo va a ser ese proceso a partir de ahora.

Ian Pedro Carbonell Karell: Exacto. Y quería agregar también respecto a qué habría que hacer para la aceptación de los pagos digitales, para que la bancarización pueda avanzar. Muchos de los temas pasan por crear este tipo de incentivos, beneficios para los comercios, beneficios para los consumidores, pero también pasa mucho por tener plataformas realmente sólidas, confiables, que tengan alta disponibilidad. Hoy estamos enfrentando una situación bastante compleja, donde por temas de energía, por temas de comunicaciones, se crean problemas y cuellos de botella, que al final atentan contra el propio avance de la bancarización. Y si hoy estamos hablando de una negativa, que es una decisión del comercio no aceptar un pago digital, pero mañana puede ser que el comercio lo quiera aceptar, pero que no hay conexión, y por tanto no se puede efectuar el pago digital, y al final hay una afectación, tanto para el consumidor como para el comercio, que también quería realizar esa venta.

Marxlenin Pérez: Y entonces en ese caso…

Ian Pedro Carbonell Karell: Entonces realmente ahí tiene que haber un trabajo, no solo por parte del Banco Central del Sistema Financiero, sino de todos los actores involucrados, para el tema de las comunicaciones, para el tema de los gobiernos territoriales, para ver de qué manera canalizar la posibilidad de poder instalar kits fotovoltaicos, etc. No solo para las sucursales, sino también para los canales principales de comunicación. Son elementos también que hay que ir trabajando en paralelo, y que deben ayudar a que este proceso prenda, pero realmente se debe ver la ventaja real del pago digital frente al pago efectivo. Cuando eso se logre, entonces realmente la adopción del pago digital va a ser verdaderamente orgánica.

Marxlenin Pérez: Y en el primer segmento decíamos que los mayoristas tenían un lugar principal o central en lograr que estos incentivos funcionen. ¿Cómo incentivar a esos mayoristas a que acepten transferencias a los minoristas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se ha pensado o qué se está haciendo ya?

Lic. Darién García Linsuain: Ya para terminar la idea anterior, una de las cosas que falta también es un poco la educación. Porque tenemos un 26…

Marxlenin Pérez: Que lo hemos dicho desde hace años.

Lic. Darién García Linsuain: …un 26,7% de la población, según las últimas estadísticas, que tiene más de 65 años. Hay que enseñarles. Y tenemos también una parte de la población que es muy pequeña y que hay que enseñarles todos estos procesos. La bancarización no podemos caer por obra y gracia. Caímos de pronto en bancarización si no tiene que ser un proceso evolutivo en que la población poco a poco vaya cayendo hacia ella. ¿Y cómo podemos ver con los mayoristas? Los mayoristas tienen que sentirse incentivados. Es decir, que yo con ese dinero que tengo, lo normal en el mundo es que puedas hacer pagos al exterior. Ya nosotros tuvimos un podcast hace unos meses y estuvimos hablando de este tema, que fue cuando empezó todo el proceso del cambio de la divisa. Y tienen que saber que yo tengo el dinero en el banco, ese dinero lo voy a poder convertir en dólares y con esos dólares voy a poder pagar afuera. Por lo tanto, lo que me interesa es tener bastante, mucho más dinero bancarizado para poder cambiar mucho más dinero y poder pagar afuera y poder cerrar los ciclos que hoy uno de los problemas que estamos teniendo en el país es que no se están pudiendo cerrar los ciclos de forma natural.

Marxlenin Pérez: Claro, que eso es vital para que entonces esa cadena no se vaya trabando y luego el cliente pueda desarrollar ese… Y al final que lo que se quiere es incentivar el pago en línea. ¿Qué más se prevé para incentivar el pago en línea? Ya sabemos que una de las cosas es depositar en tiempo real o intentar hacerlo lo más en tiempo real posible ese pago que antes no pasaba. ¿Qué otras opciones están manejando para que realmente no solo se acepten las transferencias, sin condiciones como ahora, sino sobre todo el pago en línea?

Ian Pedro Carbonell Karell: Yo creo que Darién tocaba ahí dos elementos que son fundamentales y que también hay que trabajarlos en todo este conjunto de medidas. Uno tiene que ver con el propio funcionamiento del mercado cambiario oficial, esa posibilidad de que yo desde mi saldo en cuenta del negocio puedo comprar divisas, y otra parte que es lo que realmente cierra el ciclo, la posibilidad de que desde mi saldo en cuenta en divisa puedo entonces pagar a un proveedor en el exterior a través de mi banco. Y son medidas que incluso las ha anunciado también el primer ministro en su intervención en la asamblea, se está buscando flexibilizar todo ese tema de la creación de cuentas en divisa, de poder depositar divisas, extraer de ellas y también que ayuden a la dinámica propia del mercado cambiario. Porque este año ha sido bastante difícil. Muchas de las medidas contra nuestro país, las órdenes ejecutivas han estado encaminadas a dificultar los pagos al exterior, a darle miedo a los bancos extranjeros de operar con bancos cubanos, a que nos cierren corresponsabilidad bancaria, a que se vaya Visa y Mastercard. Es decir, todos los temas que al final influyen en que haya menos ingresos de divisas en el mercado cambiario, menos posibilidades de pago al exterior. Y realmente en toda esa complejidad tenemos que navegar igual y seguir apostando por esos mecanismos que realmente generan esos comportamientos. Es decir, si yo puedo cambiar divisas desde mi saldo en cuenta, pues yo acepto todo lo que pueda en mi saldo en cuenta para poder tener una mayor capacidad de comprar divisas y poder ir incrementando la actividad de mi negocio.

Marxlenin Pérez: Ahora ya no me queda, me están haciendo señas de que ya no me queda tiempo, pero hay una pregunta obligatoria aquí, aunque sea para esbozarla. Yo creo que el principal indicador de éxito de todas estas medidas estará en la satisfacción que tenga el pueblo y como ustedes le dicen, los clientes, a la hora de, ya sea a través del efectivo, a la hora de lograr esos pagos en línea. El control popular es muy importante en todo este tema y por eso yo ahorita hablaba también de la comunicación. ¿Cómo se está previendo que estas medidas se puedan llevar a la práctica de manera transparente, de manera clara, para que precisamente eso que tantas veces se ha dicho, que es que el pueblo puede ejercer su control popular, sea efectivamente puesto en marcha? ¿Con quién termino? Bueno, una idea puede aportarla a cada cual.

Ian Pedro Carbonell Karell: Bueno, ahí es importante los canales de comunicación, los canales que ya existen.

Marxlenin Pérez: ¿Cuáles son? ¿Hay canales de comunicación?

Ian Pedro Carbonell Karell: Sí, hay canales de comunicación institucional. Para mí es un sitio de referencia ahora y sobre el que estamos trabajando mucho es el sitio web de Banco Central, donde ahí vamos a estar publicando…

Marxlenin Pérez: Está muy bonito, que ha mejorado muchísimo, ¿no?

Ian Pedro Carbonell Karell: Gracias, es un trabajo ahí fuerte que se está haciendo ahí con la colaboración de varias personas que nos han ayudado bastante.

Marxlenin Pérez: Que no vamos a mencionarlas ahora porque no hace falta…

Ian Pedro Carbonell Karell: Exactamente, pero la idea es crear un sitio moderno donde se puedan resolver múltiples problemas, no solo los problemas informativos, sino también por ahí se puedan hacer reclamaciones, por ahí se puedan consultar normas jurídicas, por ahí se puedan hacer múltiples cosas que ayuden a establecer esa relación de retroalimentación entre las personas y también los bancos y los funcionarios que trabajan en los mismos.

Xiomara Méndez del Toro: Los bancos comerciales también estamos preparados para hacerles frente a cualquier reclamación de la población con procedimientos, con líneas telefónicas, con correos electrónicos a los que pueden llamar, a los que pueden escribir, para cualquier situación poderles clarecer de inmediato.

Marxlenin Pérez: ¿Una última idea, Darién, que quieras aportar para cerrar, ya sea de este tema o general?

Lic. Darién García Linsuain: De otro tema… Lo dejamos para otro. Vamos a otro Cuadrando la Caja.

Marxlenin Pérez: Bueno, ya no nos queda tiempo para más. Yo le doy las gracias a ustedes por haber venido a conversar sobre bancarización, sobre transferencias, sobre efectivos, sobre todas esas dificultades y vicisitudes que tenemos en la cotidianidad.

Recuerden que no basta con interpretar, describir y comentar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con ustedes para hacerlo siempre desde el socialismo cubano. ¡Nos vemos pronto!

Transcripción: Lianet Caridad Preval Avilés, Ana Elena Hidalgo Reyes / IDEAS Multimedios

(Tomado de Cubadebate)