División de honores entre Leñadores y Cocodrilos en el «Mella»

División de honores entre Leñadores y Cocodrilos en el «Mella»

Las Tunas.- La doble cartelera dominical entre los Leñadores de Las Tunas y los Cocodrilos de Matanzas terminó con división de honores en el estadio Julio Antonio Mella. Los visitantes se llevaron el primer duelo 5×3, pero los verdirrojos recuperaron su mejor versión y volvieron a la senda ganadora al derrotarlos 9×6.

El primer choque correspondió a la continuación del partido suspendido el sábado. Los tuneros habían arrancado con ventaja de tres carreras en el segundo inning, pero no lograron sostenerla.

La reacción matancera llegó en el quinto capítulo. El receptor Andrys Pérez García conectó un jonrón de tres carreras que igualó el marcador y cambió el rumbo del encuentro.

A partir de ahí, el relevista Luis Manuel Hernández Rondón (2-1) se encargó de silenciar a la ofensiva verdirroja. Durante cinco entradas en blanco permitió apenas cinco imparables y ponchó a dos rivales.

Por los Leñadores, Yosmel Garcés Herrera trabajó cuatro episodios sin problemas, pero en la reanudación el relevo de Andier Reyes (3-2) fue castigado con cinco carreras limpias en cinco innings, cargando con la derrota.

El marcador final de 5×3 dio a Matanzas un triunfo que parecía dejar tocados a los dirigidos por Abeyci Pantoja Díaz, quienes necesitaban reaccionar en el segundo compromiso para evitar otra derrota ante lo sotaneros de la liga.

La respuesta llegó de inmediato. El abridor Islay Santiago Sotolongo firmó una salida de calidad: cinco entradas, dos carreras limpias, dos ponches y apenas un boleto.Con el respaldo de su pitcheo, la ofensiva verdirroja explotó temprano.

Liuben Gallo García (4-3, una impulsada) y Osman Caruncho (3-1, una remolcada) abrieron el camino, pero la vuelta al marcador la dio Yassel Izaguirre.

En el segundo episodio, Izaguirre disparó un cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo. El batazo puso el marcador 5×0 y desmoronó al abridor rival Jenier Álvarez, quien apenas resistió una entrada y un tercio y permitió seis anotaciones.

El susto llegó en el séptimo capítulo, cuando el recién reincorporado Keniel Ferráz Pérez toleró dos jonrones de Andrys Pérez y Brayan Peña, acercando a los Cocodrilos 9×6. Entonces apareció el cerrador Alberto Pablo Civil Jr. Hidalgo.

Civil sacó el último out y apagó la rebelión matancera, apuntándose su cuarto salvamento de la temporada y asegurando la victoria tunera.

La división de honores dejó a Las Tunas con récord de 18-13, consolidados en la segunda posición de la IV Liga Élite. En tanto, Matanzas tiene balance de 10-20, último lugar en la tabla de posiciones.

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