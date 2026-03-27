Puerto Padre rinde homenaje a Teófilo Stevenson Lawrence en el aniversario 74 de su natalicio

Puerto Padre, Las Tunas.- El pueblo de Puerto Padre rindió homenaje este viernes a Teófilo Stevenson Lawrence, en ocasión del aniversario 74 de su natalicio, el 29 de marzo de 1952, en el barrio La Grúa en la comunidad de Delicias.

Justo a las 8 de la mañana, comenzó la peregrinación desde el parque José Martí, por calle 24 de febrero, hasta el cementerio Municipal, sitio donde descansa, en panteón familiar, el triple campeón olímpico y mundial.

El recorrido, lo encabezó la centenaria Banda Municipal de Conciertos, una fotografía de «Teo», y la bandera de la estrella solitaria, esa que tantas veces defendió y a la que jamás defraudó, ni por todos los dólares del mundo.

A la Banda Municipal y a la enseña Nacional, le siguieron una fotografía de Pirolo en manos del otrora boxeador Pedro Pupo, y ofrendas florales portadas por Juan Carlos Pérez Rondón, campeón olímpico de béisbol en Barcelona, 1992, y Amaury Cortés, Director de la Orquesta Aché Son y la Pegada, agrupación que en vida patrocinó Teófilo.

La marcha del pueblo de Puerto Padre, contó con el acompañamiento de las principales autoridades del territorio: Yosmel Duany Álvarez, Primer Secretario del Partido; Octavio Alonso García, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Esneider Galindo Silva, Intendente.

En la peregrinación por calle 24 de febrero, se juntaron puertopadrenses de todas las edades, para en un solo abrazo, recordar a quien se considera como el Mejor Boxeador Amateur de todos los tiempos.

A la entrada del camposanto villazulino, esperaban niños y atletas del movimiento deportivo en Puerto Padre.

En el panteón, luego del toque de silencio, Juan Carlos Pérez y Amaury Cortés, depositaron ofrendas florales, pioneros del seminternado Camilo Cienfuegos aclamaron a Teófilo, se habló de su vida y obra, mientras Jarel Silva Peña, Director General de Deportes en Puerto Padre, al cierre del tributo, se refirió al humanismo y a la trascendencia del gigante de Delicias, triple campeón olímpico y mundial.

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