Ever Castro Martínez cierra preparación en España y ya está listo para el Grand Prix de Túnez

Ever Castro Martínez cierra preparación en España y ya está listo para el Grand Prix de Túnez

Las Tunas.- El paralímpico tunero Ever René Castro Martínez concluyó su etapa de preparación en la ciudad española de Soria, junto a la delegación cubana, y ya se encuentra en Túnez, sede del al Grand Prix, evento que se desarrollará entre el 16 y el 19 de junio.

Durante una semana, los paratletas cubanos cumplieron con un plan integral de entrenamiento, recuperación y adaptación competitiva, considerado clave antes del estreno internacional de la temporada 2026. La estancia en España marcó el cierre de una preparación exigente y satisfactoria.

Ever tendrá su primera presentación oficial el próximo 17 de junio, a las tres de la tarde, en la prueba de impulsión de la bala. Será su debut en esta especialidad, tras haber registrado una marca de 8.70 metros en la reciente Copa Cuba. A partir de ahora, la bala se convierte en el eje de sus aspiraciones dentro del nuevo ciclo olímpico, un evento que pasa a ocupar un lugar prioritario en su calendario competitivo.

Ese propio día 17 también competirán el jabalinista Guillermo Varona y los velocistas de la escuadra nacional.

El tunero volverá al escenario el 19 de junio a las cinco de la tarde, esta vez en la jabalina, un evento que lo llevó a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

En el Grand Prix de Túnez participarán 484 paratletas de 58 países.

Para Cuba será la primera escala competitiva de los paralímpicos cubanos en 2026 y servirá como medidor del estado actual de la delegación. Más allá de los resultados inmediatos, la cita permitirá ajustar estrategias y consolidar la preparación con vistas a los Juegos Paracentroamericanos en México, un nuevo reto en el calendario competitivo cubano.

* Con información de Deporcuba

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