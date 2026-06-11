Huracanes castigan a los Leñadores en el bosque encantado

La Liga Élite del béisbol cubano entró en una fase clave de su etapa clasificatoria, con el triunfo de Mayabeque sobre Las Tunas, resultado que modificó la zona de clasificación. El conjunto mayabequense mostró solidez ofensiva y dominio en el pitcheo, lo que les permitió reinsertarse en la pelea por los cupos semifinales.

Las Tunas, aunque conserva la segunda posición en la tabla, dejó ver debilidades en su ataque y deberá corregir para mantener ventaja sobre rivales inmediatos como Holguín, Mayabeque y Artemisa. La competencia se mantiene cerrada y cada jornada puede definir cambios importantes en la clasificación.

El panorama actual refleja a Industriales como líder, seguido por Las Tunas, mientras que Holguín, Mayabeque, Artemisa y Matanzas continúan en disputa directa por los últimos boletos a la fase decisiva.

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