Tradición, juegos y cultura en el Parque Maceo de Las Tunas

La Feria Infantil El Trompo, celebrada en el Parque Maceo de la ciudad de Las Tunas, se convirtió en un espacio comunitario que rescata tradiciones y fomenta la creatividad infantil.

Las imágenes muestran cómo niños y adultos participan en actividades educativas y recreativas: juegos con bloques geométricos, dinámicas de coordinación y deportes, así como presentaciones culturales y espectáculos de payasos que animan el ambiente.

El evento no solo revive el trompo como juguete tradicional, sino que también integra otras expresiones artesanales, como la exhibición de juguetes de madera y muñecas de tela, que reflejan la riqueza del trabajo manual local. Además, las actividades deportivas y recreativas en la plaza permiten que los más pequeños disfruten de un entorno seguro y participativo, mientras los adultos acompañan y apoyan.

El Parque Maceo se convierte así en un escenario de encuentro cultural, donde la feria infantil y las presentaciones artísticas refuerzan la identidad comunitaria y el valor de las tradiciones en la vida cotidiana de Las Tunas.

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