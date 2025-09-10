Radio Victoria en Vivo

Desde el programa en Casa, una mañana diferente en Radio Victoria

Por: Angel Luis Batista Santiesteban
Las Tunas.- Con una transmisión especial desde el programa En Casa en el estudio teatro de Radio Victoria se inicia una mañana diferente, cargada de iniciativas y buenas vibras para reconocer el trabajo y la creación artística durante la programación de Verano.

En un ameno intercambio entre locutores, realizadores y trabajadores en general de la planta durante el desarrollo del espacio, expusieron a sus oyente las experiencias vividas durante los programas que cubrieron la parrilla durante la etapa veraniega.

El momento fue propicio para el reconocimiento a los colectivos que hicieron de este un #VeranoSiempreJoven.

Angel Luis Batista Santiesteban

