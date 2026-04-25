Mi Firma por la Patria, una convicción de lucha en Las Tunas

Mi Firma por la Patria, una convicción de lucha en Las Tunas

Las Tunas.– Hasta el mediodía de este sábado, más de 180 mil tuneros habían estampado su Firma por la Patria, iniciativa de la sociedad civil para apoyar el proceso revolucionario y rechazar las pretensiones imperiales.

Tras el respaldo inicial en colectivos laborales y centros estudiantiles, la convocatoria se extiende ahora a barrios y comunidades de los ocho municipios.

En la oriental provincia, alrededor de de 370 mil ciudadanos mayores de edad están llamados a sumarse a este reclamo universal, en el que Cuba se reafirma como símbolo de resistencia en un mundo cada vez más hegemónico y unipolar.

La iniciativa, que también reúne a miles de amigos y movimientos de solidaridad en el mundo, fue lanzada el pasado 19 de abril por la sociedad civil cubana, coincidiendo con el 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón, primera derrota del imperialismo norteamericano en América.

No podía tener otro nombre que “Mi Firma por la Patria”, pues renueva y contextualiza el concepto martiano de Patria que no solo engloba un espacio geográfico, sino una identidad forjada en años de lucha y sacrificio de todo un pueblo, convertida hoy en bandera de resistencia para los oprimidos de la humanidad.

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