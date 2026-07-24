Celebra su 48 aniversario periódico 26

Las Tunas.- A través de varias iniciativas el periódico 26, de nuestra provincia, celebra su aniversario 48, donde destacan los espacios de intercambio con los lectores y sobre el ejercicio coherente de la comunicación en diferentes escenarios.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en la casa de los abuelos 28 de septiembre, donde fieles lectores compartieron vivencias, emociones y saberes relacionados con la ciudad de Las Tunas, su historia y el cariño inmenso con que leían las ediciones impresas de 26.

Asimismo, supieron sobre las nuevas dinámicas del medio ante los desafíos modernos y la no impresión del rotativo desde febrero del actual año, lo que no ha impedido que la información siga siendo la brújula de este colectivo de prensa.

Por otro lado, en la propia sede del periódico local, la máster en ciencias Zucel de la Peña Mora impartió el taller Prácticas comunicativas: Claves para construir una identidad digital, ante un público compuesto por empresarios, emprendedores, comunicadores y otros participantes, en lo que devino un espacio de socialización y aprendizaje.

Zucel insistió allí en la importancia de pensar la comunicación, puesto que esta transversaliza cada proceso. Además, profundizó en las potencialidades del espacio digital, las cuales pueden contribuir a la construcción de mensajes más idóneos, a tono con los objetivos pertinentes, ya sea en un negocio privado o en alguna institución estatal.

Los asistentes, por su parte, comentaron experiencias positivas y reflexionaron en torno a cómo generar mejores prácticas en ese sentido, siempre conscientes de su responsabilidad social.

El diseño, la fotografía, la redacción, los detalles, el vínculo con los usuarios y otros elementos salieron a relucir en el diálogo, frente a un auditorio integrado por miembros de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), emprendimientos como BaicArt y Deco – Eventos, entre otros.

El relanzamiento del suplemento cultural Matarile y el debut de un concurso de periodismo con enfoque de género, auspiciado por el medio de prensa, también forman parte de la agenda de celebración. Recuerdan así estos colegas aquel 26 de Julio de 1978 en que ese apasionado colectivo empezó a andar.

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