Prevén incorporar nuevos patios a la producción de alimentos

Las Tunas.- Al cierre del año 2025, en la provincia de Las Tunas se registraban poco más de ciento 31 mil patios y parcelas incorporados a las diferentes modalidades de producción del movimiento nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar.

Aunque parece alta, esa cifra pudiera incrementarse pues, según los especialistas, el territorio tunero tiene potencialidades para añadir otros escenarios; a propósito, para el actual calendario se prevé sumar cinco mil nuevos espacios.

Se trata de una alternativa surgida en los años 90 del pasado siglo, en el difícil Período Especial, cuando en todos los municipios se desarrollaron numerosas iniciativas para producir alimentos en los alrededores de las viviendas; incluso en las azoteas.

Por tanto, es importante el aprovechamiento de los patios familiares en el empeño de criar especies de animales pequeños para obtener carne y huevos o sembrar hortalizas, plantas medicinales, viandas, condimentos y hasta frijoles, además de criar peces en pequeños estanques.

El recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ha generado muchas limitaciones económicas y financieras que perjudican la producción de alimentos y a eso se añaden las constantes amenazas del presidente de ese país, por lo que cualquier siembra o crianza en los patios es un aporte a la soberanía alimentaria de las familias, comunidades, municipios y provincia.

En estos tiempos, que vuelven a ser difíciles, es una necesidad- y a la vez, obligación- producir más comida para el pueblo. Además, da gusto poner en la mesa productos que salgan de nuestras manos para satisfacer las necesidades del hogar.

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