Dayanay Justiz, una eterna enamorada de su profesión 

Las Tunas.-Los juristas son profesionales que dedican su conocimiento, compromiso y vocación al fortalecimiento de la justicia, el respeto a las leyes y la defensa de los derechos de las personas.

Con ética, responsabilidad y profundo sentido de justicia, contribuyen cada día a la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa de la dignidad humana, estos son los valoren que caracterizan a Dayanay Justiz Batista quien labora hace más de 30 años en el Tribunal Provincial de Las Tunas.

«Yo comencé a trabajar en el tribunal en 1995, desde que me gradué. y siempre dije que yo quería trabajar en el tribunal».

La labor de los juristas constituye un pilar fundamental para la convivencia social, la protección de las garantías ciudadanas y la consolidación del Estado de Derecho.

«Desde que comencé en el tribunal, me he desempeñado en la materia penal, pero también he trabajado, como presidenta de un tribunal municipal, y más en los territorios, los jueces tienen que hacer todas las materias. Y yo en el tribunal municipal de Colombia hice todas las materias, es decir, hice penal, hice civil, laboral, y esas otras materias me gustan mucho, y si las tengo que ejercerlas, lo hago con amor igual, pero el derecho penal es lo que más me gusta, y me parece que me jubilo en los tribunales.

«Hemos pasado por todo, por el Período Especial, por carencias de todo tipo, pero yo me siento realizada profesionalmente en los tribunales».

Los cambios de reforma legislativa, ¿cómo los han asumido los profesionales del derecho ?

Eso ha sido un choque para todos, imagínese que nos graduamos con unas leyes y ahora tenemos que volver a empezar a estudiar porque hubo muchos cambios, y eso lo hemos tenido que hacer en la marcha porque tenemos que tratar de no equivocarnos, porque cuando nos equivocamos estamos dañando la vida de alguien, la libertad de alguna persona, y más en la sala que yo presido, que es una sala de incidentes, como se le dice, que es la que tiene que ver con el cumplimiento de la sanción.

«Para todos los juristas, para todos, en cualquier sector, la reforma legislativa ha sido una escuela porque hemos tenido que volver a prepararnos».

Hoy rendimos un reconocimiento especial a aquellos juristas que, mediante su excelencia profesional, y entrega, han dejado una huella significativa en el ejercicio del Derecho y en el servicio a la comunidad.

Gracias por su invaluable aporte al desarrollo de la justicia y por su permanente compromiso con los principios que sustentan una sociedad democrática.

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