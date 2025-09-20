20 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Maura, con el corazón en la audiencia

20 de Sep de 2025
 - Yelaine Martínez Herrera
Portada » Noticias » Maura, con el corazón en la audiencia

Las Tunas.- Hoy la emisora provincial Radio Victoria celebra su 72 cumpleaños y entre las personas que marcan la cotidianidad del medio figura la locutora Maura Peña Machado, cuya voz parsimoniosa y dulce conquista el corazón de la audiencia.

Así ha sido desde siempre, incluso desde que subió -con el ímpetu propio de la juventud- las escaleras del teatro Tunas, otrora sede de la emisora provincial Radio Victoria. Ella llegó como oficinista, pero duraría poco en ese puesto; había nacido para dejar su huella ante los micrófonos.

Maura recibió recientemente el Micrófono de la Radio Cubana, lauro más que merecido para quien ha dejado su estampa en programas como Momentos, Qué buena mañana, La gota de rocío, Huellas, Danzones y ABC. Además, su palmarés atesora otras guirnaldas: la Distinción 28 de septiembre, la medalla Raúl Gómez García y la Félix Elmusa… Pero, más allá de premios y reconocimientos, es la conexión con la audiencia lo que realmente la enamora.

Maura Peña Machado es más que una hermosa voz. Ella resume el sentir de los radialistas tuneros, esos que -cada día- desde una pasión indescriptible, apuestan por una radio mejor.

Escuche la entrevista a Maura por el siguiente audio…

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Maura Peña Machado - Radio Victoria

Últimas noticias

Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

El Centro Mixto Simón Bolívar, de esta ciudad, fue sede nacional de las actividades centrales de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Concluye control nacional a cooperativas tuneras

El insuficiente acompañamiento al sector cooperativo y campesino fue uno de los planteamientos recurrentes de los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), durante el control de esa organización a la provincia de Las Tunas.

Transporte solidario, se necesita más en Las Tunas

Alrededor de 35 carros estatales deben apoyar diariamente la transportación pública en la ciudad de Las Tunas cubriendo las rutas uno y la siete, las de mayor tráfico de pasajeros que van desde la piquera de la Martilla a las instalaciones del complejo provincial de la salud.

Más leido

Otras Noticias

Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

El Centro Mixto Simón Bolívar, de esta ciudad, fue sede nacional de las actividades centrales de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Concluye control nacional a cooperativas tuneras

Concluye control nacional a cooperativas tuneras

El insuficiente acompañamiento al sector cooperativo y campesino fue uno de los planteamientos recurrentes de los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), durante el control de esa organización a la provincia de Las Tunas.

Transporte solidario, se necesita más en Las Tunas

Transporte solidario, se necesita más en Las Tunas

Alrededor de 35 carros estatales deben apoyar diariamente la transportación pública en la ciudad de Las Tunas cubriendo las rutas uno y la siete, las de mayor tráfico de pasajeros que van desde la piquera de la Martilla a las instalaciones del complejo provincial de la salud.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *