Maura, con el corazón en la audiencia

Las Tunas.- Hoy la emisora provincial Radio Victoria celebra su 72 cumpleaños y entre las personas que marcan la cotidianidad del medio figura la locutora Maura Peña Machado, cuya voz parsimoniosa y dulce conquista el corazón de la audiencia.

Así ha sido desde siempre, incluso desde que subió -con el ímpetu propio de la juventud- las escaleras del teatro Tunas, otrora sede de la emisora provincial Radio Victoria. Ella llegó como oficinista, pero duraría poco en ese puesto; había nacido para dejar su huella ante los micrófonos.

Maura recibió recientemente el Micrófono de la Radio Cubana, lauro más que merecido para quien ha dejado su estampa en programas como Momentos, Qué buena mañana, La gota de rocío, Huellas, Danzones y ABC. Además, su palmarés atesora otras guirnaldas: la Distinción 28 de septiembre, la medalla Raúl Gómez García y la Félix Elmusa… Pero, más allá de premios y reconocimientos, es la conexión con la audiencia lo que realmente la enamora.

Maura Peña Machado es más que una hermosa voz. Ella resume el sentir de los radialistas tuneros, esos que -cada día- desde una pasión indescriptible, apuestan por una radio mejor.

