15 de Oct de 2025

Deporte

Entrenador Arnoy Rojas se encuentra en París  para culminar preparación rumbo al Mundial de Taekwondo

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   2
Las Tunas.- El entrenador tunero, Arnoy Rojas ya se encuentra en París  junto al equipo que representará a Cuba en el Campeonato Mundial de Taekwondo, asignado a la urbe china de Wuxi del 24 al 30 de octubre.

Una semana en la capital francesa permitirá que la escuadra integrada por tres mujeres e igual número de hombres complete la preparación para una lid de muy alto rango.

Marlin Pérez (49 kg) y las dos veces concursantes en eventos de ese tipo, Tamara Roble (57 kg) y Arletty de la Caridad Acosta (73 kg) aportan la presencia femenina.

Los varones son Brayan José Cantero (68 kg), Kevin Calderón (80 kg) y Yoikel Daniel Goicochea (+87 kg), monarca de los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

Cada uno de los seleccionados ha cumplido con un riguroso ciclo de puesta en forma, enfocado en perfeccionar la táctica y fortalecer la resistencia física.

La expectativa es lograr actuaciones que posicionen a Cuba en el circuito mundial.

El certamen reunirá a exponentes de más de un centenar de países.

/lrc/

