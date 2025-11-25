Portada » Noticias » Las Tunas » No Más revalida compromiso de prevención y respuesta a la violencia de género contra las mujeres

Las Tunas- El proyecto No Más: prevención y respuesta a la violencia de género contra las mujeres en Cuba revalida su compromiso de articular esfuerzos para hacer frente a la cultura patriarcal, los prejuicios y las resistencias culturales estructurales que legitiman las violencias machistas.

Su responsabilidad ineludible con tal empeño lo ratifica en el contexto y el activismo que genera la celebración el 25 de noviembre, del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

No más es una iniciativa con escenario en las provincias de Las Tunas, Granma, Guantánamo y La Habana, fruto de la colaboración entre la asociación italiana COSPE, la FMC y su Editorial de la Mujer en alianza con el Centro Martin Luther King, el grupo GALFISA del Instituto de Filosofía y la Unión Nacional de Juristas de Cuba y el apoyo de la Unión Europea .

El proyecto que se extiende del 2024 al 2026, es implementado en un contexto desafiante y de crisis, pese a lo cual se identifican oportunidades como el reforzamiento del marco legal y político con puntales claves como el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el Código de las Familias y la Estrategia Integral de prevención y atención a la violencia de género en el escenario familiar.

De igual forma aporta al fortalecimiento de servicios de atención a mujeres que viven situación de violencias, la articulación institucional, el empoderamiento de grupos territoriales y el cambio cultural para una vida libre de violencias al tiempo que mejora capacidades en instituciones y actores locales y ha actualizado los diagnósticos de las consejerías de la FMC.

Desde el proyecto No Más se impulsan acciones como la campaña “Ahí es: adolescencias libres de violencias machistas”, con presencia en espacios comunitarios y redes sociales como parte de un esfuerzo articulado para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía juvenil a hacer frente a la violencia basada en género en Cuba.