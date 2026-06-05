Las Tunas y su destacado quehacer medioambiental

Las Tunas.- «Gracias a los logros de diversos organismos que articulan su desempeño con las políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Las Tunas se ubicó entre las provincias destacadas en la emulación nacional por el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente».

Sobresalen las empresas Eléctrica, el Ministerio del Turismo, Flora y Fauna, la Forestal y la Porcina entre otras, dijo a Tiempo21 el Máster en Ciencias Amado Luis Palma Torres, subdelegado de Medio Ambiente en la Delegación Territorial del Citma y resaltó los resultados del plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático en el que se incluyen más de 160 acciones involucrando alrededor de 45 organismos, uno de los programas más ambiciosos enfocado hacia la mitigación y la adaptación a este fenómeno.

Explicó que los principales logros se relacionan con el adecuado control sobre los contaminantes que afectan principalmente la atmósfera y las fuentes de abasto de agua, reducido casi a cero en la provincia.

La efectiva implementación del programa de diversidad biológica y el buen trabajo en las áreas protegidas, también están entre los avales que justifican la condición de destacado del Citma tunero a propósito del 5 de junio, refirió el especialista.

«Las Tunas es una de las pocas provincias que ya presentó su catálogo de playa, un resultado científico publicado de ese ecosistema con un gran potencial turístico.

“También están las buenas prácticas agrícolas en el sector productivo con los mejores ejemplos en Jesús Menéndez y Puerto Padre, aportando tanto a la productividad de los cultivos como beneficios integrales al sistema.

«En la atención a problemas medioambientales nada mejor que prácticas amigables resultado de la esencia misma de la madre natura y en Las Tunas hoy se atienden problemáticas de este tipo con soluciones muy efectivas por estar basadas precisamente en las propias reglas de naturaleza.

«Ahí están las granjas ostrícolas para la producción intensiva del ostión protegiendo los manglares, que emplea la empresa pesquera así como la aplicación de la tecnología de regeneración asistida para el cultivo de plantas protectoras en el área de Monte Cabaniguán y otras zonas de costas principalmente».

Palma Torres resaltó que en la provincia avanza, dejando gran estela de beneficios, el proyecto Mi Costa que desarrolla capacidades de respuesta y resiliencia frente al cambio climático en personas que viven en comunidades del litoral sur del territorio.

“Contamos con seis áreas protegidas, todas con sus proyectos y planes de manejo y operativos completamente en orden, o sea que el territorio tiene el 100 por ciento de esos espacios naturales reglamentados con todo lo que llevan incluyendo una evaluación de su efectividad de manejo.

“La provincia también ha implementado de forma efectiva las 20 metas del Programa Nacional de Diversidad Biológica con un trabajo sobresaliente de las empresas de flora y fauna, la forestal y la pesquera”.

Las Tunas celebra esos y otros resultados relevantes en el trabajo medioambiental con disimiles actividades recogidas en un programa por el 5 de Junio, con el lema «Fidel en la memoria: herencia, conciencia y acción, cuya relevancia radica en estar dedicado al Líder de la Revolución en el año del centenario de su natalicio.

La jornada con su epicentro en el municipio de Colombia, se inició en mayo y se extenderá hasta junio del 2027 con acciones dirigidas a promover una conciencia ambiental con un enfoque científico y diversa participación, que favorezca la preparación para hacer frente al cambio climático, el principal desafío medioambiental de estos tiempos.

Durante la celebración se otorgó el Premio Provincial de Medio Ambiente al Raúl Verdecia Pérez, profundo estudioso de las palmáceas y de otras especies de la flora cubana,

El destacado investigador ha descubierto valiosas variedades florísticas y asumido importantes funciones relacionadas con la preservación del medio ambiente y de rescate de variedades amenazadas o en peligro de extinción.

La Filial de Copextel mereció este año el Reconocimiento Ambiental Provincial como estímulo a su sobresaliente desempeño en favor del entorno y con tendencia a la mejora continua.

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