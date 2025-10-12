Destaca labor del proyecto Eliarte en el municipio de Colombia

Colombia, Las Tunas.- El municipio de Colombia es una fuerte plaza en la tradición artesanal, esa que en el territorio trasciende de generación en generación.

En la necesidad de agrupar a todos los defensores de este arte, en el año 2022 surgió el Proyecto Eliarte, bajo la guía de Diana Pompa Cervantes gestora y fundadora.

Para suerte y beneplácito de colombianos y visitantes cuentan con una sede en el que presentan sus diversos trabajos: la Casa del Artesano, una instalación recuperada en el centro de la ciudad, en el que se concentran fieles exponentes y defensores del tejido en hilo, del croche, y varias técnicas, defendidas por una destacada artesana Margarita Ayala Conde con 80 años de vida.

Igual tiene presencia el tejido en yarey con diversas propuestas que permiten el uso múltiple de varios objetos, con visitar la Casa del Artesano, cita en avenida Cándido González, el visitante puede adquirir a precios módicos y asequibles para todos, artesanía de buena calidad, las que pueden tener uso personal o colectivo.

Diana Pompa detalla que realizan la venta de productos que confeccionan las artesanas, en los cuales las personas hacen encargos de cosas útiles para el hogar, dice «nos piden alfombras, agarraderas, paños de mano, jueguitos para bebés, cesticas, jabas, entre otras».

Este proyecto sociocultural es económico productivo, tiene diferentes resultados nacionales e internacionales, y destaca hasta el momento, el haber logrado la mayoría de las técnicas de artesanía; tejido en hilo, el yarey, el guaniquiqui, el pirograbado, entre otros.

/lrc/

