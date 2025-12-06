Portada » Noticias » Deporte » Yudier Rondón sacude el «Mella» y da el triunfo a los Leñadores

Las Tunas.- El desenlace final llegó con un vuelacercas de Yudier Rondón en el noveno capítulo, que puso en ventaja definitiva a los Leñadores y selló la victoria de Las Tunas 6×5 sobre Sancti Spíritus en el cuarto partido de la subserie, en el estadio Julio Antonio Mella.

Antes del batazo de poder, Yosvani Alarcón había impulsado dos con un doblete, mientras que Luis Antonio Pérez añadió otra con un sencillo. La ofensiva tunera también contó con el aporte de Leonardo Joseph (3-2) y Yassel Izaguirre (4-2), quienes mantuvieron la presión sobre el pitcheo rival.

Por los Gallos, el abridor José Isaias Grandales soportó nueve indiscutibles y cuatro carreras en cinco entradas, con tres ponches y dos boletos. El revés recayó en Yanielquis Duardo, castigado por el cuadrangular de Rondón y otro imparable en su corta labor.

El triunfo fue para el relevista Keniel Ferráz, que trabajó cinco capítulos con cinco ponches y dos anotaciones permitidas. El cierre lo firmó Alberto Pablo Civil, quien sacó los últimos tres outs y se apuntó su noveno salvamento.

Por los espirituanos Frederich Cepeda Jr. ligó su primer jonrón en Series Nacionales.

Con este resultado, Las Tunas se mantiene en la cima del campeonato con 38 victorias y 21 derrotas, mientras que sus perseguidores Cocodrilos y Cachorros también ganaron en la jornada, manteniendo la disputa en lo más alto de la tabla.

/lrc/

