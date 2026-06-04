Ever René Castro Martínez se preparará en España rumbo al Gran Prix de Túnez

Las Tunas.- El multicampeón tunero Ever René Castro Martínez emprendió viaje hacia Madrid, España, donde cumplirá una base de entrenamiento con vistas a su participación en el Grand Prix de Paratletismo Túnez 2026, que se celebrará del 16 al 19 de junio.

En esta cita internacional, el destacado paratleta tendrá un doble reto competitivo. El 17 de junio debutará en la bala, disciplina en la que ya mostró condiciones al registrar 8.70 metros en su primera competencia oficial durante la Copa Cuba. Dos días después, el 19 de junio, volverá a su prueba estrella, la jabalina, donde alcanzó los Juegos Paralímpicos París 2024 y ha consolidado su prestigio internacional.

En sus redes sociales, Ever compartió: “Hoy estamos saliendo a Madrid, España. Estaremos unos días entrenando allá con vista al Gran Prix de Túnez, donde pensamos tener resultados satisfactorios en esa competencia y seguir preparándome para los Juegos Centroamericanos de noviembre 2026 en México.”

El 2026 se perfila como un año clave para el mejor paratleta tunero. Además de su presencia en Túnez, Ever estará en los Juegos Centroamericanos de México, donde aspira a ampliar su palmarés y sumar nuevas medallas.

Sus resultados recientes en la Copa Cuba y su experiencia en París 2024 lo colocan como una de las principales figuras del atletismo paralímpico cubano.

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