El Tren y Bucaneros comparten la cima de la Copa de Softbol de los Trabajadores

El Tren y Bucaneros comparten la cima de la Copa de Softbol de los Trabajadores

Las Tunas.-Este fin de semana se vivió otra jornada en la Copa de Softbol de los Trabajadores “24 de febrero”, disputada en el estadio Aníbal Aponte, donde los equipos de El Tren y Bucaneros lideran la tabla de posiciones.

En el primer partido, Copextel venció a los Cerveceros con marcador de 22×15. Los números finales reflejaron la superioridad ofensiva de Copextel con 18 hits y sin errores, frente a los Cerveceros que conectaron 10 inatrapables y cometieron dos pifias. La victoria fue para Carlos Sosa y la derrota para Leonardo Rey. Destacaron a la ofensiva Mario Michel Moreno y Héctor Hernández, ambos con cuadrangulares, además de Samuel Boris con dos impulsadas.

Por los Cerveceros brilló Yassel Izaguirre con tres imparables, cuatro impulsadas y dos cuadrangulares. El segundo encuentro fue un golpe de autoridad del Tren, que derrotó al líder Bucaneros con un súper knockout de 15×0 en apenas tres entradas.

El Tren conectó 12 hits sin errores, mientras que los Bucaneros apenas lograron dos indiscutibles y cometieron una pifia. La victoria fue para Kelmer Mayo y la derrota para Adonis Velázquez. La figura del partido fue Yadisnel Reyes, quien conectó tres cuadrangulares en un mismo juego, dos de ellos en un mismo inning, y remolcó cinco carreras.

También aportaron Kelmer Mayo con un cuadrangular y dos impulsadas, y Osviel Tamayo con dos imparables y dos impulsadas. En la defensa de Bucaneros destacó la curiosidad de un infield integrado completamente por la familia Alarcón: Yosvani en primera, Yordanis en segunda, Yor en el campo corto y Yosbel en tercera.

El cierre de la jornada lo protagonizó la selección del Inder, que superó a Etecsa con marcador de 21×11. Inder conectó 13 hits y cometió un error, mientras que Etecsa logró 10 inatrapables y también cometió un error. La victoria fue para Luis Ángel Nápoles y la derrota para Alejandro Gómez.

Por el Inder destacaron Jorge González y Javier Fonseca, ambos con tres imparables y dos impulsadas. En la ofensiva de Etecsa sobresalió José Rivero con tres hits, tres impulsadas y dos cuadrangulares, acompañado por Livani Rivas con dos anotadas.

La tabla de posiciones quedó encabezada por El Tren y Bucaneros, ambos con seis victorias y dos derrotas. Copextel se ubica tercero con cinco y tres, seguidos por Cerveceros y el Inder con tres y cinco, mientras que Etecsa cierra con una victoria y siete derrotas.

Los partidos del próximo fin de semana prometen nuevas emociones: Bucaneros enfrentarán a Etecsa en el primer turno, luego El Tren se medirá contra los Cerveceros, y finalmente el Inder se verá las caras con Copextel.

/lrc/