Día Mundial de la Fertilidad en Las Tunas por el cuidado de la salud reproductiva

Día Mundial de la Fertilidad en Las Tunas por el cuidado de la salud reproductiva

Las Tunas.- Desde la prevención y el bienestar integral, los profesionales del Centro Provincial de Reproducción Asistida en Las Tunas, abogan por el cuidado de la salud reproductiva de los pacientes y la promoción del tratamiento individualizado a las parejas.

Con esta perspectiva el colectivo visualiza la infertilidad desde la labor asistencial para lograr embarazos en los distintos niveles de acceso al servicio, determinado desde la captación del médico de familia hacia las consultas a instancia de los policlínicos y a los centros de reproducción asistida provinciales y de alta tecnología, en Holguín, una estrategia que favorece el quehacer en este programa, afirmó la doctora Yoany Say Hernández, directora de la institución.

Apuntó la especialista de Segundo Grado en Obstetricia que «los profesionales del de la entidad apuestan por lograr resultados favorables con los procederes ofrecidos a los pacientes para lograr el embarazo y en busca de satisfacer a quienes acuden a esta institución».

Por su parte, el doctor Yulier Lázaro Suárez Acosta, coordinador provincial del programa de Reproducción Asistida en Las Tunas, detalló que «la conmemoración de esta jornada ratifica el acceso a los servicios de salud reproductiva, los tratamientos y derechos reproductivos que disponen hombres y mujeres».

Al respecto señaló «se respetan los derechos reproductivos de todos los ciudadanos, amparada en la Ley de Reproducción Asistida que conforma la Ley de Salud Pública, aprobada en el 2025, la cual permite el derecho a elegir el número de hijos, el intervalo de tiempo de cada embarazo, el asesoramiento del uso de anticonceptivos y la elección de la anticoncepcional quirúrgica a través de la ligadura de trompa o la vasectomía, entre otros».

En esta oportunidad, la conmemoración en la provincia se centró en la salud reproductiva desde un enfoque moderno y científico. Como parte de las actividades, se realizó el Taller de clausura del curso de Perinatología en la Atención Primaria de Salud, con la participación de especialistas en Medicina General Integral dedicados a la Obstetricia.

El encuentro contó además con la presencia de especialistas en Ginecobstetricia y médicos que actualmente atienden patologías que ponen en riesgo el embarazo, lo que permitió un abordaje integral y multidisciplinario del tema.

“Este proceso de superación permitió actualizar conocimientos sobre Hipertensión Arterial, Diabetes y trabajo preconcepcional, además de incorporar herramientas que amplían la comprensión de las complicaciones en las gestantes. El propósito es que las pacientes lleguen a la consulta de planificación familiar en las 14 áreas de salud con mejores condiciones para su embarazo. También se busca analizar las enfermedades presentes en la jurisdicción del policlínico y ofrecer alternativas que ayuden a reducir los factores de riesgo modificables como aporte principal”, precisó Say Hernández.

Agregó la directiva que actualmente entre las principales causas de la infertilidad de la pareja en la provincia figura el Síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOP), por ello se actualiza el abordaje del tema en el nivel primario de atención, con el objetivo de intervenir de manera temprana y evitar que las pacientes lleguen a desarrollar infertilidad.

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