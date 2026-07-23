Gana Armando López Carralero Beca de Creación Gilberto E. Rodríguez

Las Tunas.- El joven escritor tunero Armando López Carralero ganó con su proyecto de libro Laderas (iniciación del diluvio) la Beca de Creación Gilberto E. Rodríguez, obra con la que había obtenido anteriormente mención en el Premio La Gaceta de Cuba.

El resultado del certamen que honra con su nombre a Montaraz (seudónimo que usara quien se considera el poeta más importante del pasado siglo en Las Tunas), se dio a conocer este 21 de julio, durante la peña El tercer deseo, con sede en el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), organización que integra Mandy, como también se conoce al laureado.

Al decir de López Carralero, Laderas (iniciación del diluvio) es “un conjunto compuesto por 11 textos, donde el agua aparece como símbolo de lo cotidiano, la paternidad, etcétera”. El jurado, integrado por Marina Lourdes Jacobo, Miguel Navarro y Yuslenis Molina, otorgó la beca por unanimidad y reconoció, entre otros elementos, cómo “el yo poético se disuelve en la tensión entre el agua y la tierra” y “lejos de narrar una catástrofe externa, el libro despliega el desbordamiento de la conciencia: el agua es la memoria y la culpa que todo lo impregna, mientras la tierra representa el límite y la aniquilación”.

El hecho de incorporar, además, “una reflexión sobre la herencia colonial”, así como “su notable eficacia expresiva y una economía de recursos, capaz de tejer universos profundamente personales” también contribuyeron al resultado, de quien se coloca por segunda ocasión en el podio de esta beca, pues ya lo había hecho en el 2024, con El tamiz de Sócrates.

Para Mandy, “obtener este reconocimiento en un concurso que lleva por nombre Gilberto E. Rodríguez significa mucho, pues en los primeros años de mi juventud fui un lector incansable de su obra poética. Siempre me resultó atractivo el discurso poético de este escritor, sobre todo el que construyó a partir de la poesía rimada”.

Confiesa, además, seguir escribiendo para niños y jóvenes, en tanto ha enviado a varias editoriales internacionales propuestas a tener en cuenta para publicación. Por ese camino, Armando López Carralero se sigue consolidando como uno de los jóvenes autores más destacados de nuestra provincia, con una obra coherente, sustanciosa y, por demás, prometedora.

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