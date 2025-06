Goles son amores y Las Tunas con pasaporte al Clausura

Las Tunas.-Tenía que darse la combinación perfecta para que el equipo del Balcón del oriente cubano lograra ya su clasificación al venidero evento futbolístico nacional en su máxima categoría y así sucedió: triunfo de Las Tunas combinado con derrota de Camagüey.

En la «Pista», donde hace de local el once tunero, tal vez nadie pensaba en una posible revancha o desquite ante los espirituanos por aquella derrota en su anterior compromiso particular.

Pero los jugadores si lo deseaban por aquello de que «los gallos» no podían volver a cantar. Era solo cuestión de tiempo que Las Tunas se adelantara en el marcador por el dominio abrumador a que sometieron a los visitantes pero las ocasiones creadas no se lograron definir. No había nervios pero molestaba un poco ese 0-0 tras los primeros 45 minutos.

Al regreso del descanso y desde los mismos primeros compases de ese parcial ya se podía advertir otra marcha más en el juego de Las Tunas y cuando solo había transcurrido un solo minuto Sadir Sánchez, de cabeza, ponía a ganar al conjunto de casa.

Ya en lo adelante no hubo manera de parar las embestidas de los dirigidos por Yoel Espiniella y uno a uno fueron cayendo los goles.

Darío Pons ampliaba diferencias al 60, Walberto León lo imitaba al 89 y cuando todo parecía que con ese 3-0 terminaba todo todavía había tiempo para ver otra vez a Darío Pons, por la vía del penal, poner el 4-0 definitivo. Por cierto séptimo gol para el estelar delantero tunero que alargó su racha anotando goles al sumar cuatro jornadas consecutivas.

Por lo menos en «La Pista» ya todo estaba dicho y hecho pero restaba conocer el resultado del encuentro que se jugaba en Morón entre avileños y camagüeyanos que había comenzado media hora más tarde y que de ganar los primeros ya el objetivo concebido para Las Tunas desde el inicio de la campaña y que no era otro que clasificar al Clausura se tendría en la mano.

Los «miuras», a sabiendas de tener un partido más que celebrar que el resto, también hacían lo suyo en el CVD «Sergio Alonso Grandal» y ganaban 1-0 en la segunda mitad pero una casi impensable remontada permitió a los avileños llevarse el triunfo con marcador final de dos goles por uno. Y ahí quedó todo visto para sentencia: Las Tunas ya es equipo del Clausura.

Tabla de posiciones (a falta de una jornada para concluir el Apertura):

1- Las Tunas 22 pts.

2- Ciego de Ávila 17.

3- Camagüey 14.

4- Sancti Spíritus 6.

Nota: Camagüey tiene pendiente un partido con Sancti Spíritus.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube