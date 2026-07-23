Firmeza en la Plaza: más de 15 mil tuneros ratificaron que la Patria no se rinde

Las Tunas.- La respuesta de este pueblo cabe en una sola imagen: miles de brazos en alto bajo el cielo y una sola certeza retumbando en el ambiente. La Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González volvió a convertirse en el epicentro de la dignidad cuando más de 15 mil tuneros se concentraron para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional.

En una emotiva y vibrante velada político-cultural, el arte y la palabra se fundieron para evocar las gestas del 26 de Julio, rindiendo homenaje a la generación histórica que trazó el camino de la soberanía. Voces locales y expresiones artísticas de la provincia alzaron sus matices para dejar claro un mensaje inequívoco: la defensa de la nación es una premisa innegociable y el proyecto social cubano sigue siendo irreversible.

Durante la jornada, la muchedumbre no solo recordó el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes como un hito del pasado, sino como una actitud cotidiana ante los desafíos del presente. Banderas, proclamas y consignas llenaron la explanada en una demostración masiva de patriotismo, disciplina y compromiso popular.

Fueron reconocidos a destacados organismos y profesionales, así como a los territorios con una labor loable, con énfasis en el municipio de Las Tunas, sede de las festividades en la provincia.

La cita concluyó con la ratificación colectiva de seguir construyendo y defendiendo la obra común desde el trabajo diario, la unidad familiar y la firmeza ideológica. En Las Tunas, la historia no solo se rememora; se defiende en la calle, con el pueblo al frente y la convicción intacta, lo cual fue ratificado por el secretario del Comité Provincial del Partido Osbel Lorenzo Rodríguez, quien ponderó la labor que debe realizarse en todos los sectores para ganar la sede del acto nacional por el Día de la Rebeldía Nacional en 2027.

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