Reinauguran en Las Tunas Hogar Materno Casa Piedra

Las Tunas.- En saludo al aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se reinauguró el Hogar Materno Casa Piedra, para garantizar la atención especializada en la etapa final del embarazo a alrededor de una veintena de gestantes, pertenecientes al área de salud del Policlínico Guillermo Tejas.

Ante la presencia de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, así como de directivos y funcionarios de diversos organismos y del sector sanitario, dejaron abierto el acogedor local cuyas labores de reanimación superó los dos millones de pesos.

Durante el recorrido por el centro, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, exhortó a los trabajadores a redoblar los esfuerzos en los servicios médicos y a no descuidar el confort ni la imagen, de modo que resulten agradables para quienes permanezcan ingresadas allí.

La doctora María Amalia Pavón, directora del Policlínico Guillermo Tejas, explicó que «la instalación denota en el territorio por la resolutividad, el elevado índice ocupacional y de estadía, la atención a la anemia, la infección urinaria y la recuperación nutricional de las futuras madres, con lo cual se contribuye de manera significativa a mejorar los indicadores del Programa Materno Infantil, de gran relevancia a nivel de país».

Agregó que «luego de cuatro meses de inactividad vuelve a funcionar este Hogar Materno tras un proceso que incluyó, para un mayor confort, cambios en la estructura hidrosanitaria, impermeabilización general, sustitución de la carpintería de puertas y ventanas, acciones de pintura y un área para la lavandería».

Más allá de los cubículos habilitados para las pacientes se remozó el espacio ambiental, se rescató un pequeño huerto dedicado a la producción de alimentos, principalmente de hortalizas, y ante el actual contexto energético se agregó como alternativa una cocina ecológica, pues estos centros sociales tienen diseñadas cocinas con portador energético.

«La recuperación del Hogar Materno Casa Piedra, que denota en sus 26 años de creado por la estabilidad del personal y la eficiencia en los servicios, posibilitará una óptima atención diferenciada y multidisciplinaria de las gestantes, mediante exámenes de sangre, ecografías doppler, biometrías y cervicometrías que permiten la vigilancia y evolución del embarazo», significó Pavón Hernández.

Añadió la galena que también se suman las interconsultas con 18 especialidades en el Policlínico y el seguimiento con un psicólogo, un nutricionista y un trabajador social, en apoyo al vínculo de la familia y la comunidad con las embarazadas, mientras significó que desde la intersectorialidad buscan alternativas con el propósito de ampliar la gama de alimentos con el fin de sostener una dieta de calidad para las pacientes.

El Policlínico Docente Guillermo Tejas destaca por una tasa de mortalidad infantil por debajo del propósito nacional, mientras mantiene en cero la mortalidad materna y registra el más bajo índice del indicador del bajo peso al nacer en el municipio de Las Tunas.

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