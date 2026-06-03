Guerra bacteriológica contra Cuba, un asunto de décadas

Las Tunas.- Larga ha sido la lista de agresiones bacteriológicas a Cuba desde el triunfo mismo de la Revolución. El propio Fidel Castro lo denunció un día como hoy, de 1964. Eso no detuvo los ataques.

En 1971, por ejemplo, está comprobada la introducción de la fiebre porcina africana, que obligó a sacrificar 740 mil cerdos. Ocho años después, cuando ya se había logrado recuperar el ganado porcino, reapareció la enfermedad, que costó otros 30 mil animales.

También en los años 70, la potencia norteña exportó tabacos a Cuba, en una supuesta flexibilización del bloqueo, sin embargo, dentro de la tela que tapaba los cultivos venía el moho azul del tabaco, que destruyó más del 85 por ciento de los cultivos del país. Las exportaciones desaparecieron, y por primera vez se debió importar para el consumo nacional.

El pueblo cubano recuerda el crimen de 1981 de la CIA al introducir en Cuba la fiebre del dengue hemorrágico, utilizando terroristas de origen cubano residentes en Miami. El balance fue la muerte de 158 cubanos, de ellos 101 niños.

Entre los años 1981 y 1982 ingresó en Cuba la seudodermatosis nodular bovina ―endémica en África―, cuyo agente etiológico fue aislado en el laboratorio de Camp Ferry de Nueva York.

Una lista, muy larga, de la que apenas en Radio Victoria hoy compartimos unos pocos ejemplos, parte de un engranaje bacteriológico contra Cuba que Fidel castro denunció de manera pública desde el temprano 2 de junio de 1964.

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