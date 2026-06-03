Celebran en Las Tunas día nacional de la enfermería

Las Tunas.- Inspirados en el legado de Victoria Brú, una representación de los profesionales de la Enfermería de la provincia de Las Tunas, celebró el día nacional de esta especialidad, que se caracteriza por un método de trabajo en equipo, como definió el líder Fidel Castro.

El teatro del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara, acogió la actividad central en el territorio, por el reconocimiento a los cientos de hombres y mujeres que sostienen el quehacer asistencial en la mayor institución de la Salud Pública tunera, oportunidad que agazajó a exponentes en áreas vitales como urgencia, clínica, maternidad, quirúrgica, consulta externa y el centro oftalmológico.

Entre los estimulados el joven enfermero general Osvaldo Peña Godales, quien acumula tres años de experiencia en la Sala A-3 de Cirugía expresó su amor por esta labor sanitaria y ratificó su entrega diaria a la superación personal.

Como parte de la gala el Departamento y el Capítulo provincial de la Sociedad Cubana de Enfermería entregó la distinción Cofia de Oro, por el alto compromiso y trayectoria al servicio de la especialidad de la licenciada Vilma Utra Peña, con una trayectoria sostenida por 34 años en el servicio de Neonatología, el cual dirige hace un lustro con satisfactorios resultados en la atención al recién nacido y la formación de pregrado.

Declaró Utra Peña que «este estímulo en lo personal resulta un motivo para mantener la calidad asistencial y los resultados que avalan indicadores superiores porque representan nuevas vidas, además reconoció que ser enfermero neonatal es una profesión sacrificada que impone un esfuerzo mayor».

Una representación de este ejército de batas blancas de las áreas de salud del municipio cabecera se unió a la celebración, que presidida por el director General de Salud, Ariel Guevara Bringa, y la doctora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital Provincial, ponderó el apego a los protocolos sanitarios y la vocación de servicio de quienes hoy denotan este perfil en la provincia.

Al cierre de la jornada la jefa del departamento de Enfermería en Las Tunas, la licenciada Jhoannys Dieguez Peña, subrayó que «este ocasión es un momento oportuno para distinguir a quienes durante todo el año sobresalen por la entrega, vocación de vida y sensibilidad al cuidado de los pacientes».

En ese orden agregó que «entre los motivos de esta conmemoración sobresale los resultados favorables en el Programa de Atención Materno Infantil y es resultado de los enfermeros en los diferentes niveles de atención, principalmente en el área de la maternidad del hospital provincial, además por la resiliencia de los enfermeros en la atención directa con humanismo».

Acotó que a pesar del deficit del recurso humano se adoptan estrategias desde la formación vocacional, las jornadas Puertas Abiertas, a los diferentes servicios y el acceso a la especialización de los profesionales y fortaleciendo

Cada 3 de junio se conmemora el Día de la Enfermería cubana en honor al nacimiento de Victoria Brú, primera mártir de esta especialidad.

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