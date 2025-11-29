Entregan en Las Tunas Premios Esperanza 2025

Las Tunas.- Con un canto a la vida, la resiliencia y la prevención de salud, se entregaron en esta ciudad los Premios Esperanza 2025, en reconocimiento a personas e instituciones que trabajan en la prevención de las ITS/VIH-SIDA y el apoyo a quienes conviven con el virus, propósito que celebrará el venidero primero de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

La gala, efectuada en el Teatro Tunas, contó con la presencia de activistas, promotores, profesionales de la salud y del talento profesional de la cultura que han contribuido a la prevención de las ITS/VIH-SIDA.

En esta ocasión de la mano de Nelianna Lora se entregó el Premio Esperanza de Ayuda Mutua, al equipo Juntos Por la Vida, categoría en la que se galardona a quienes poseen un impacto y labor destacada en este empeño mediante el trabajo de un proyecto.

Además se alzaron con los Premios Provinciales Esperanza de Prevención a Vivian Díaz Entre Ríos, Yolexis Mastrpa Ojeda, José Mariano Vilar Ancina y la periodista Yamileydis Montoya Pupo, por sus desempeños en visualizar el quehacer desde la prevención y promoción de salud.

El doctor Aldo Cortéz González en representación del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, estuvo también entre los congratulados con los Premios Esperanza de Prevención, certamen que tuvo su primera edición en el año 2001, y desde esa fecha suma esfuerzos en muestra del alto sentido de solidaridad, humanismo y compromiso en la lucha contra esta enfermedad.

Los Premios Esperanza 2025 constituyen un estímulo para fortalecer el quehacer que se realiza en el territorio en aras de colaborar desde la promoción y la prevención de salud en la protección de quienes conviven con el virus, prevenir a grupos vulnerables de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.

El nombre Esperanza representa el sentimiento humano anhelado por científicos, técnicos, familiares, amigos, y personas viviendo con VIH/SIDA en la búsqueda de la cura definitiva de este flagelo que cada día afecta más a la humanidad.