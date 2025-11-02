Leñadores: un noble gesto que vale un jonrón

Las Tunas.- El equipo de béisbol Leñadores de Las Tunas demostró este domingo que la grandeza no solo se mide en victorias deportivas, sino también en gestos de solidaridad.

El conjunto tunero realizó un donativo para los evacuados de Río Cauto en la provincia de Granma, actualmente alojados en la EIDE Carlos Leyva González.

Este gesto, que trasciende lo material, fue recibido como un símbolo de esperanza por los granmenses afectados. En tiempos de adversidad, la unidad entre cubanos se convierte en el mayor triunfo, y los Leñadores han dado un ejemplo conmovedor de compromiso humano y deportivo.

“Este noble gesto va más allá de un simple apoyo material; es un abrazo de esperanza”, expresó Esnaido Estanque, director del Inder en Las Tunas, destacando el valor emocional del donativo. La acción ha sido celebrada como una muestra palpable de que en Cuba, la solidaridad es parte esencial de nuestra identidad.

Desde Granma, el agradecimiento se ha hecho sentir: “En nombre de todos los granmenses, y especialmente de aquellos que hoy reciben esta ayuda, ¡Muchas gracias, Leñadores!”

Con este jonrón de solidaridad, los Leñadores de Las Tunas han conquistado una victoria que no se mide en carreras, sino en corazones.

/lrc/

