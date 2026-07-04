Digno final para un evento que brilló desde sus inicios

Por Ernesto Merino Amor

Las Tunas.- El equipo Alianza es el monarca de la primera edición de la Liga A de fútbol en la capital tunera. Con resultado final de un gol por cero, el once, dirigido por Víctor Cutiño, se impuso a su similar de Argüelles en un partido que nada tuvo que envidiarle a una final provincial o a encuentros de un Campeonato Nacional.

Con la presencia en ambos conjuntos de varios integrantes de los representativos tuneros en los recientes Torneos Apertura y Clausura en el ámbito nacional, lo que se presagiaba sobre esta gran final se cumplió y con creces en el terreno de juego.

Entrega, combatividad, llegadas, balones a la madera, apreciable nivel técnico-táctico, deseos de ganar, disciplina… todo esto, aparejado a un excelente arbitraje, resultó el ingrediente idóneo para un partido decisivo como este.

Y si de jugadores estelares estaba dotado el encuentro, estos tenían que aparecer. Corría el minuto 63 con una paridad esperada, pero los vencedores metieron una marcha más y comenzaron a rondar con mayor ímpetu las cercanías del área rival.

Tras una falta sobre el habilidoso Fran Carlos López, Darío Pons, con su buen golpeo, puso un centro pasado al segundo palo y allí Walberto León —sí, ese mismo, el recién olvidado “injustamente” para el Cuba de los JCAC— marcó el gol que a la postre resultó decisivo. A partir de ahí, el Alianza controló el encuentro y poco o casi nada pudieron hacer los del Argüelles.

Así llegó a su fin, un evento que, con muy pocos recursos pero con una voluntad tremenda, rompió las inercias de estos tiempos difíciles, demostrando que cuando se quiere, se puede.

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