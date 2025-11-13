Portada » Noticias » Las Tunas » Las Tunas, sede del Acto Provincial por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución

El Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas decidió otorgar la sede de las actividades centrales por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución al municipio de Las Tunas.

La decisión de esta importante celebración no tiene carácter emulativo. No obstante, se valoran determinados aspectos de la estabilidad y el trabajo integral de los territorios.

En el caso específico del municipio de Las Tunas, se tuvieron en cuenta: los resultados en el Programa Materno Infantil con la tasa de mortalidad infantil por debajo de la media provincial y nacional, el sector de la educación obtiene en el período 29 medallas en concursos nacionales, en el deporte el equipo del territorio obtuvo el título de Campeón Provincial de mayores y en la Liga Pioneril de Béisbol.

Los indicadores económicos se consolidan, permitiendo que el municipio sea superavitario por segundo año consecutivo, se avanza en el fomento del polo productivo Almendares, destacar además el rescate y consolidación de las Ferias Agro-comerciales y Noches Tuneras en las áreas aledañas al parque 26 de Julio, así como la atención a las nuevas formas de gestión vinculadas, fundamentalmente a la prestación de los servicios básicos a la población.

Así mismo han mostrado avances en las tareas de la defensa y en los principales procesos e indicadores de eficiencia en las organizaciones, organismos e instituciones como la política de cuadros, de igual forma en la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos del movimiento político Tarea de Grandes que permitió la terminación de importantes obras sociales y de orden económico que han generado impactos positivos en el pueblo.

Es meritorio reconocer que estos resultados se obtuvieron basados en la unidad, estabilidad y cohesión de los factores, así como en la vinculación con la base de los principales cuadros, lo que ha contribuido a mantener un estado político moral favorable.

Significar, además que el territorio fue sede principal del Festival Nacional de Telecentros, del XXVI Congreso de Historia, del acto nacional de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y que en el mismo se concentrarán, además las actividades centrales a nivel de país por el aniversario 40 del Día de la Cultura Física y el Deporte, entre otras actividades de carácter nacional.

Esta celebración, que ocurrirá centralmente el día 24 de diciembre, en la plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González, servirá de estímulo a nuestro pueblo a continuar realizando acciones en todos los aspectos antes mencionados y los incentivaría al mantenimiento de un alto compromiso y lealtad a la Revolución; con la fuerza de la unidad y con el convencimiento de que ¨Sí Se Puede¨ y ¨POR LAS TUNAS LA VICTORIA¨.

El Buró Ejecutivo decidió reconocer además como territorios destacados a los municipios de Amancio, Colombia y Jesús Menéndez. De manera especial acordó trasmitir una felicitación a todo el pueblo de la provincia de Las Tunas por su participación y compromiso en las tareas que la Patria nos ha convocado.

Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.