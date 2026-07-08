En Las Tunas se priorizan los servicios vitales ante el déficit energético

Las Tunas.- Una vez restablecido el sistema electroenergético nacional tras la última desconexión, las circunstancias para garantizar el servicio son muy tensas en la provincia de Las Tunas, al igual que en el resto del país. De ahí las reiteradas quejas y preocupaciones de la población.

A la baja disponibilidad de energía, provocada por la escasa generación de las últimas semanas, se suman las demoras en la respuesta de las frecuentes averías que afectan las redes de transmisión, distribución y las subestaciones. La falta de combustible limita el movimiento de las brigadas en cada municipio, lo que agrava la crisis.

También aumenta el número de clientes afectados por la rotura de transformadores, equipos que se dañan con mayor frecuencia debido a la sobrecarga que sufren cuando se rotan los circuitos, y en menor medida por las inclemencias del tiempo, propias del período de lluvias.

A estas realidades se añaden factores de carácter subjetivo, como la indisciplina social y las carencias de componentes eléctricos ante la imposibilidad de importarlos por la asfixia económica que atraviesa el país, según reconocen especialistas y directivos de la Empresa Eléctrica de Las Tunas.

La provincia lleva más de un mes recibiendo apenas cerca del veinte por ciento de la demanda, por debajo incluso del máximo apagable que se requiere para mantener la prioridad en algunos servicios vitales y en procesos productivos impostergables.

Hoy, ni siquiera en la capital provincial se puede sostener la rotación que en su momento se logró con dos grandes circuitos. Estos se han reducido y solo permiten respaldar entre dos y tres horas de servicio, mientras que en el resto de los municipios se aprovecha con mayor frecuencia el mediodía gracias a la generación de los parques solares fotovoltaicos.

Aun así, se continúa trabajando sin descanso. La dirección de la provincia y el grupo energético mantienen el seguimiento a la crítica situación, buscando alternativas. Desde el despacho eléctrico se opera con precisión milimétrica y los trabajadores de las redes se movilizan las 24 horas, incluso con equipos de tracción animal para llegar a zonas de difícil acceso. Sin embargo, la realidad muchas veces supera los esfuerzos realizados.

Mientras a nivel nacional se intentan recuperar las capacidades de generación, sobre todo térmica, ante la carencia de combustible, en Las Tunas la prioridad está en reducir el tiempo de reparación de las averías, solucionar la rotura de cerca de veinte transformadores y continuar respaldando, con la poca energía disponible, los servicios vitales de la población y las actividades productivas imprescindibles.

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