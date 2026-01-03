3 de Ene de 2026

Convocan en Las Tunas a acto de apoyo a Venezuela

3 de Ene de 2026
Las Tunas.- A convertir la reedición del paso de la Caravana de la Libertad de este domingo cuatro de enero en un acto de masas de apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela convocó el Primer Secretario del Partido en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez.

Durante una reunión de trabajo la tarde de este sábado con directores de empresas y organismos provinciales y del municipio cabecera, las máximas autoridades del territorio transmitieron un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo y al gobierno de Venezuela por la difícil situación que vive.

La batalla la debemos librar en estos momentos en las redes sociales tanto para denunciar la injerencia como para trasmitir toda la verdad que sea posible  haciéndole frente a la tergiversación y manipulación mediática que ocurre a la par de los acontecimientos.

El acto lo estamos convocando para las 10 de la mañana en la propia Plaza Martiana que acogerá la actividad central de la Unión de Jóvenes Comunistas de reedición del paso de la Caravana de la Libertad por tierra tunera, señaló el miembro del Buró Provincial del Partido Karen González Velázquez.

«Desde la capital del Balcón del Oriente Cubano nos abrazaremos junto a los jóvenes, trabajadores, cederistas, federadas, artistas e intelectuales para brindar todo el apoyo a Venezuela y su pueblo», destacó Lorenzo Rodríguez.

