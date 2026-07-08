Trámites desde casa a través de  «Servicio en Línea»

Las Tunas.-Tras el lanzamiento de la aplicación «Servicio en Línea», muchos usuarios en Las Tunas se preguntan hasta dónde llega el alcance de esta herramienta en su vida cotidiana.

Daimí Frómeta Domínguez, especialista comercial de ETECSA en la provincia, detalla sobre el amplio catálogo de trámites y bondades comerciales que la plataforma ofrece para fomentar la autogestión desde el hogar.

En el área de la telefonía fija, la aplicación permite resolver reportes y gestiones que antes requerían una visita presencial a las oficinas. Los usuarios pueden tramitar el reporte de interrupciones tanto para el teléfono de casa como para el servicio de internet Nauta Hogar.

Asimismo, la plataforma facilita la activación o desactivación de servicios suplementarios y la solicitud de una desconexión especial, una opción ideal para pausar el servicio fijo si se va a salir del país. A todo esto se suma la comodidad de consultar y pagar la factura telefónica de manera inmediata.

Respecto a la telefonía móvil, Frómeta destaca la comodidad de una interfaz que se conecta directamente con la lista de contactos del teléfono, lo que permite exportar números de forma directa y evitar errores manuales al recargar a familiares o amigos.

Desde la app también se pueden comprar planes combinados y gestionar la seguridad de la línea mediante la consulta directa del PIN y el PUK, lo que ahorra la necesidad de llamar al 112. Además, si el usuario olvida su clave de transferencia de saldo, la aplicación permite resetearla para que regrese temporalmente al código por defecto (1234) y configurar una nueva.

Finalmente, la herramienta facilita la gestión del Plan Amigos y del Plan Sectorial para universitarios, permitiendo al estudiante elegir e intercambiar mensualmente cuál de sus líneas recibirá el beneficio.

Las ventajas se extienden al servicio de datos doméstico, otorgando un control total sobre las cuentas de internet en casa.

El usuario no solo puede consultar el saldo y realizar el pago de la cuota mensual, sino también gestionar un cambio de oferta para subir o bajar la velocidad contratada sin pisar una oficina comercial.

Incluso, quienes ya disponen de un teléfono fijo pero aún no cuentan con internet, pueden utilizar la plataforma para registrar su solicitud de demanda de Nauta Hogar, la cual ingresa directamente a la base de datos de la empresa.

Todas las operaciones comerciales que requieran costo se pueden liquidar indistintamente a través de las pasarelas de pago Transfermóvil o Enzona.

Más allá de una simple pasarela de consultas, «Servicio en Línea» se consolida como un ecosistema de autogestión que rompe con las barreras burocráticas tradicionales.

La especialista exhorta a los tuneros a explotar esta cómoda herramienta y recuerda que, ante cualquier duda comercial, la línea de asistencia 118 permanece disponible.

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