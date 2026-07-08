Tuneros en Santo Domingo  2026 (IV): Alexyanes Ramírez

Las Tunas.- Alexyanes Ramírez, hockista tunera y capitana de la selección nacional femenina de hockey sobre césped, se prepara para liderar al conjunto cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Su trayectoria deportiva la ha convertido en referente indiscutible dentro y fuera de la cancha, con experiencia y múltiples títulos nacionales que avalan su calidad.

En el plano internacional, Ramírez ha sido protagonista en las últimas citas regionales y continentales. En San Salvador 2023 se colgó la medalla de plata, un resultado que dejó la sensación de que Cuba podía aspirar a más.

Posteriormente, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, el elenco ocupó el sexto lugar, experiencia que sirvió para medir fuerzas ante rivales de mayor nivel y ajustar la preparación rumbo al nuevo ciclo competitivo.

Ahora, con Santo Domingo en el horizonte, la tunera insiste en que el objetivo es superar la plata y alcanzar el oro, devolviendo al hockey femenino cubano el protagonismo regional.

El liderazgo de Alexyanes Ramírez se expresa tanto en su capacidad técnica como en su influencia sobre el grupo. Sus compañeras la reconocen como guía y voz de mando, capaz de cohesionar a un plantel que combina juventud y experiencia.

Ramírez representa el compromiso y la pasión por las cuatro letras. Ella misma ha declarado que vestir la camiseta nacional implica sacrificio y responsabilidad, valores que transmite a las nuevas generaciones.

En Santo Domingo 2026, la capitana tunera será el corazón y la brújula de la selección cubana, pieza fundamental en las diferentes batallas y en la consolidación del hockey femenino como disciplina de prestigio en el país.

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